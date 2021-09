L’Europe regarde par-dessus le précipice en invoquant le miracle de Médine

26/09/2021 à 02h42 CEST

L’équipe européenne a à peine un fil de vie dans la défense de la Ryder Cup face aux Etats-Unis (11-5) avant la dernière journée ce dimanche, le match en simple, après un nouveau samedi pour les hôtes à Whistling Straits.

Les Américains ont prolongé leur avantage le matin (9-3) dans les ‘foursomes’, où à nouveau le duo espagnol formé par Jon Rahm et Sergio Garcia était le seul qui a ajouté pour Europa, et dans l’après-midi, ils ont empêché la réaction bleue. Le Basque et le Castellón sont revenus ensemble et ont battu Brooks Koepka et Jordan Spieth.

Sergio, prolongeant le record de victoires (25) et de points (28,5), et un Rahm qui a tiré sur les trous 15 et 16 pour remporter (2 et 1) le match au numéro un mondial, Ils coupent les distances comme Shane Lowry, avec une énorme célébration le 18, et Tyrrell Hatton battant (1 place) Tony Finau et Harris English.

Cependant, les débutants du luxe Scottie Scheffler et Collin Morikawa ils ont jeté leurs allumettes sur le dos, avec Bryson Dechambeau et Dustin Johnson, pour donner ce revenu suffisant aux États-Unis. Scheffler a percé les derniers trous pour 3 et 1 contre Tommy Fleetwood et Viktor Hovland et Morikawa était tout simplement parfait contre l’erratique Ian Poulter et Rory McIlroy (4 et 3).

L’Europe avait besoin d’une réaction dans les “fourballs” qui se sont échappés dans les derniers trous, pour changer la dynamique qui a suivi ce samedi matin, et dont seuls Rahm et Sergio ont été épargnés, après avoir tracé le premier point de la journée cette fois contre Koepka et Daniel Berger par 3 et 1. Cependant, par derrière ils n’ont pas accompagné la bonne nouvelle dans les trois autres matchs de la matinée.

Le capitaine européen, Padraig Harrington, était clair que le premier point serait en bon avec les Espagnols, mais le 6-3 a mis peu de temps à s’ouvrir. Dustin Johnson et Collin Morikawa, un autre couple parfait, ont battu Paul Casey, incapable de tirer le meilleur parti de son jeu, et un Tyrrel Hatton qui n’a pas suivi la bonne ligne de ses derniers trous hier.

Les deux autres partis étaient également américains, avec Justin Thomas et Jordan Spieth très cultivés pour revenir (2 ci-dessus) à Viktor Hovland et Bernd Wiesberger ; et Xander Schauffele et Patrick Cantlay battant Lee Westwood et Matt Fitzpatrick (2 et 1).

Le script était américain à la fin du deuxième jour de Ryder et L’Europe n’a qu’à se battre jusqu’au bout, sachant que les miracles existent dans le sport. Cela s’est produit lors du Ryder 2012 à Medinah, bien que les Européens soient revenus de 10-6 dimanche, et l’équipe de Harrington s’accroche à cette épopée.