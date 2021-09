L’Europe règne clairement à Solheim après la première journée

Les européennes célèbrent le point récolté par Georgia Hall et Leona Maguire. (© Golffile | Tom Boland)

Les filles de Pat hurst ils ont tiré de la fierté et du golf, beaucoup de golf, dans la session de l’après-midi à quatre balles. Les États-Unis se sont battus, ils ont mis toutes les griffes du monde, ils ont commencé à mieux interpréter les verts, ils se sont accrochés à la direction silencieuse de Lizette Salas déjà une décision d’arbitrage controversée et a mis l’Europe dans plus de difficultés. Il a réussi à soulever et, au moins, à égaler une séance de l’après-midi qui se déroulait dans le même sens que les quatuors. Ils sont à égalité à deux, bien que ceux de Catriona Matthieu ils continuent de se démarquer en tête de la Solheim Cup (5,5 à 2,5).

N. Korda / Ewing Vs. Madsen / Sagstrom : 1 contre USA

Kupcho / Salas contre Ciganda / Popov : 1 top États-Unis

Thompson / Harigae Vs. Nordqvist / Castren : 4 et 3 Europe

Noh / Altomare Vs. Hall / Maguire : 1 au-dessus de l’Europe

Le meilleur format de balle a montré que l’effet ‘Molliwood’ de cette Solheim Cup s’appelle ‘Nordtren’. La performance du couple scandinave formé par Anna Nordqvist et Matilda Castren a été spectaculaire. Ils ont été écrasés par 4 et 3 Lexi Thompson et Mine de Harigae. Pas d’option. Nordqvist est dans le peloton de tête, comme elle l’a laissé au British Open, et Castren l’accompagne comme un charme. Chaque fois qu’une voie navigable apparaît dans la Suède, très peu de fois, la finesa est toujours à portée de main. Quel début.

L’autre leader de l’Europe est Salle de Géorgie. La golfeuse anglaise a remporté son point de l’après-midi avec Leona Maguire par un contre Yealimi noh et Bretagne Altomare. C’était le dernier duel de la journée et il était d’une importance psychologique énorme de ne pas manquer la séance. Hall et Maguire, quels débuts aussi pour l’Irlandais, golfeur de granit sur les greens, ont su souffrir quand le match était le plus serré pour sauver un point qui pouvait être crucial, même si on a moins d’un tiers du championnat. Ce n’est pas seulement gagner, mais comment cela a été fait. Juste au moment où les États-Unis revenaient et après avoir remporté deux matchs de suite. Il était très important de baisser les fumées et ils l’ont fait avec un trou 18 du livre de Hall. Quel coup il a tiré de la rue.

Carlota Ciganda et Sophie Popov ils ont perdu contre Jennifer Kupcho et Lizette Salas par 1 down. Ici, vous devez donner tout le crédit à Salas. Il a un esprit qui déplace des montagnes. Azahara Muñoz l’avançait déjà sur son blog et c’est confirmé. Elle n’abandonne jamais et fait beaucoup de dégâts avec des putts et des jetons désespérés. Popov et Carlota ont eu une chance de gagner, mais ils n’ont pas été en mesure de faire les putts nécessaires à des moments clés. Popov a commencé nerveux, mais est devenu plus entonné, tandis que Carlota a commencé plus fort et a terminé avec plus de doutes.

Enfin, le duel entre Nelly Korda / Ewing et Sagstrom / Madsen a été marqué par le controverse. En fin de compte, le trou qu’ils ont gagné au 13e avec la décision controversée de l’arbitre a été la clé. Jusqu’à ce moment, Sagstrom, en particulier le Suédois, dominait le match, mais à partir de ce moment-là, le duel a pris une tournure et a pris le côté américain.

Quoi qu’il en soit, Catriona Matthew doit se frotter les mains. Quitter la première journée de compétition à Solheim avec trois points d’avance, c’est être plus que satisfait.

