L’Europe remporte la Solheim Cup et remporte sa deuxième victoire aux Etats-Unis

09/07/2021 à 05:30 CEST

. / Tolède

L’équipe de L’Europe a conservé son titre de champion lundi de la Solheim Cup, marquant son deuxième triomphe sur le sol américain, après que la Finlandaise Matilda Castren ait battu Lizette Salas avec une avance d’un coup pour donner aux visiteurs le point décisif d’une victoire 15-13. Castren s’est tranquillement blotti dans un putt de trois mètres sur 18 pour battre Salas et frapper Europa victoires consécutives en Coupe pour la deuxième fois en 31 ans d’histoire de la confrontation biennale entre les deux rivaux. “C’est fou, fou”, a déclaré la joueuse de 26 ans qui n’est devenue éligible à rejoindre l’équipe qu’après avoir remporté une épreuve dans sa Finlande natale en juillet. “Je ne peux pas croire que j’ai fait ce putt. Je savais que c’était important. Je savais que ça allait casser un peu vers la gauche. Moi et (mon cadet) avons parfaitement lu le putt et il est entré. C’est un sentiment incroyable et si fier de faire partie de cette équipe”.

Deux ans après avoir eu besoin d’un spectaculaire putt de six pieds de la Norvégienne Suzann Pettersen pour esquiver les Américains à Gleneagles, le putt final était cette fois plus un point d’exclamation en trois jours de gameplay constant et parfois spectaculaire des visiteurs. Lorsque Emily Pedersen, du Danemark, a fait un birdie au 18e trou pour fermer Danielle Kang, les Européennes ont pris le green pour célébrer, soulevant la capitaine écossaise Catriona Matthew sur leurs épaules alors qu’elles criaient le refrain de “Sweet Caroline”. Les bons moments n’ont jamais été aussi bons pour l’Europe, qui a désormais remporté quatre de ses six dernières rencontres avec les États-Unis.

L’équipe d’Europe a pris une avance de 9-7 au cours du week-end et a rapidement pressé lundi, étouffant tout espoir légitime d’un retour des hôtes. La recrue Leona Maguire, la première Irlandaise à participer à la Solheim Cup, a couronné un brillant début 4-0-1 en réalisant trois oiselets et un aigle dans les neuf premiers pour battre Jennifer Kupcho 5-et-4 dans le match 3 et donner à l’Europe le premier des cinq points dont il avait besoin. La Suédoise Madelene Sagstrom a poursuivi avec une victoire 3-2 sur Ally Ewing et la Française Céline Boutier a devancé la recrue américaine Mina Harigae 5-4 pour porter les points partiels de l’Europe à 12. La Suédoise Anna Nordqvist et l’Américaine Lexi Thompson, qui ont combiné pour 12 apparitions à Solheim entre eux, étaient à égalité dans un jeu tendu dans lequel aucun n’était mené par plus d’un à tout moment.

Les Américains ont pressé brièvement dans la séance de l’après-midi, mais n’ont pu profiter ni du soutien des fans ni de jouer à domicile. Austin Ernst a vu un putt de birdie en descente de trois mètres et demi qui aurait remporté son match contre la Danoise Nanna Koerstz Madsen glisser vers la gauche, laissant l’Europe filer avec un demi-point pour porter leurs points à 13.

Salas a eu une chance d’égaliser son match avec Castren au 17e trou, mais son birdie putt d’un peu plus de six pieds est allé au-delà du trou. Lorsque Salas n’a pas réussi à convertir un putt de birdie en montée de six mètres sur 18 et que Castren s’est remis d’un tir d’approche bouché dans le bunker pour verser son putt par au cœur du trou, l’Europe a remporté sa quatrième victoire en Solheim Cup lors de ses six dernières rencontres. avec les Américains.

L’Europe a mené du début à la fin, s’appuyant sur une avance de 3 points après la première séance de tir alternatif samedi matin et n’a jamais abandonné ou abandonné l’avance, malgré le fait que les États-Unis avaient tout pour plaire en matière d’environnement. Pourtant, la capitaine des États-Unis, Pat Hurst, est restée confiante avant les matches individuels, affirmant que son équipe “unie” avait suffisamment de talent et d’expérience pour revenir. C’était déjà arrivé. Huit fois avant lundi, l’Europe s’est retrouvée en tête en simple. Quatre fois seulement, les Européens se sont accrochés à la victoire. Cependant, l’Anglais Mel Reid, 33 ans, quadruple vétéran de la Solheim Cup, a déclaré à la veille des matches d’ouverture que c’était la meilleure équipe que l’Europe ait présentée à l’événement.

Pendant trois jours, Reid et ses 11 coéquipiers ont joué comme ça. Le golfeur britannique est allé 2-0-1 au cours du week-end tout en faisant équipe avec l’imparable Maguire. Le spectaculaire fer 8 de Reid à 126 mètres lors du 18e trou de dimanche lors du match final a gagné un demi-point et a donné à l’Europe l’élan qui a conduit à une victoire qui ne semblait jamais être mise en doute.