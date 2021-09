L’Europe remporte la Solheim Cup pour la septième fois (15-13)

Mathilde Castren a donné le point décisif à l’Europe pour remporter le Coupe Solheim 2021 pour un résultat de 15 à 13 sur le Club de golf d’Inverness de Tolède, Ohio. C’était le Finlandais, un novice de 26 ans qui est né accidentellement à New York et qu’il y a moins de deux mois, il n’avait même pas la possibilité bureaucratique de jouer le tournoi. Il n’était pas membre du Tour Européen Dames et il ne pouvait pas être classé ni choisi par le capitaine. Cependant, son rêve était d’être ici et il a tout fait pour ouvrir les portes du Solheim.

Elle a fait ses valises, est venue en Europe (elle est joueuse et gagnante de la LPGA), a participé à un tournoi en Finlande et l’a remporté… Problème résolu. J’avais déjà la carte. Comme s’il était facile de traverser l’étang et de gagner un tournoi du premier coup. C’est quelque chose de très compliqué, même s’il semble que pour elle pas tellement. Aujourd’hui, il a confirmé, si nécessaire, qu’il est fabriqué à partir d’une autre pâte. Elle est la première femme finlandaise à jouer le Solheim, elle a été la première femme finlandaise à gagner sur la LPGA et aujourd’hui elle a fait un putt décisif et extrêmement délicat sur le 18e trou pour gagner son point un Lizette Salas et assurer la victoire de l’Europe.

TEAM EUROPE conserve la @TheSolheimCup 🇪🇺🏆🇪🇺 Quel moment spécial pour @CastrenMatilda 🙌 # TeamEurope | #SolheimCup pic.twitter.com/ji8OnEOcsZ – Tour Européen Dames (@LETgolf) 6 septembre 2021

Attention car il a battu Salas, sûrement le rival américain le plus coriace que l’on puisse avoir à Solheim en match individuel. Quatre avaient joué jusqu’à ce lundi la golfeuse d’origine mexicaine et son bilan était de trois victoires et un nul. Il n’avait jamais perdu jusqu’à ce que Castren croise sa route. Le destin n’aurait pas pu choisir un meilleur joueur pour remporter la Solheim Cup, une personne habituée à briser des barrières qui semblaient impossibles. Jamais auparavant une Finlandaise n’avait gagné le LPGA Tour. C’est un symbole. La preuve vivante que les temps ont changé. L’Europe regarde déjà les Etats-Unis dans les yeux, sans complexes, face à face, quoi qu’en dise le classement mondial.

Ce n’est pas la première victoire de l’Europe à Solheim, mais le sentiment a été transmis au cours de la semaine que cette fois c’était différent. L’Europe n’allait pas dans l’Ohio avec l’étiquette de bouc émissaire, ou pour surprendre, ou pour voir si l’Amérique avait eu une mauvaise semaine et pouvait gagner. Pour rien. Les filles de Catriona Matthieu ils sont partis la tête haute chaque jour, regardant leurs rivaux en face, convaincus qu’ils étaient égaux ou meilleurs qu’eux. Et ils ont donc gagné. Ce n’est pas seulement la victoire qui compte, mais le message. Ce Solheim peut marquer un avant et un après. Tu dois le faire.

Quand vous menez l’équipe à deux Coupes Solheim consécutives 👏🇪🇺 @ Beany25 | @TheSolheimCup pic.twitter.com/TRwKVyXOm5 – LPGA (@LPGA) 6 septembre 2021

Avant Castren, ils avaient ouvert la voie à un Céline boutier, un autre soldat féroce qui déboucha le pot d’essences quand il en avait le plus besoin (5y4 à Mine de Harigae), Madelene s’affaisse, vaincre les durs Ewing allié par 3y2 et montrant qu’il est fait d’acier et, bien sûr, la grande Leona Maguire, la grande révélation de cette Solheim Cup. Elle a donné le premier point de l’individu après avoir dévastateur Jennifer Kupcho par 5y4. D’abord Solheim, cinq points disputés et quatre et demi gagnés. Extraordinaire.

🗣 “Ole, Ole, Ole !” @ SolheimCupEuro célèbre sa victoire à la #SolheimCup à Tolède 🇪🇺🏆 pic.twitter.com/JPBa867tEV – LPGA (@LPGA) 6 septembre 2021

Ils ont également ajouté deux demi-points très précieux Anna Nordqvist contre Lexi Thompson et Nanna Madsen devant Austin Ernst. Fermé la fête Emilie Pedersen battant Danielle Kang 1 et laissant la lumière à 15 à 13.

Certes, Castren et Maguire sont les noms propres de ce Solheim, mais au fond c’est le Solheim de Catriona Matthew. L’Ecossaise a déjà gagné il y a deux ans à Gleneagles en tant que capitaine et l’a fait sur le sol américain pour la deuxième fois de l’histoire. Deux doigts. Cette année, si possible, avec encore plus de responsabilité, puisqu’il a dû réaliser six élections et il l’a brodé. Les six étaient Maguire, Boutier, Castren, Madsen, Sagstrom et Reid. Semblent-ils familiers ? Entre tous, ils ont ajouté 4,5 points sur les six possibles dans les individuels. Impressionnant. Dommage qu’il ne veuille pas continuer à diriger l’équipe. Sa remplaçante, sûrement Suzann Petterseon, n’aura pas la tâche facile, même si son héritage est fantastique car quelque chose a changé. L’Europe a grandi à Solheim. C’est la septième victoire à onze pour les États-Unis, mais quatre des six derniers sont déjà là. Il ne faudra pas longtemps pour qu’une “task force” apparaisse au siège américain de Solheim.

Résultats de la finale de la Solheim Cup