L’Europe remporte son quatrième titre consécutif face au Reste du Monde

26/09/2021 à 22:38 CEST

La suprématie du tennis européen s’est poursuivie ce dimanche dans la Laver Cup avec le quatrième titre consécutif après la victoire en double remportée par la paire formée par l’Allemand Alexandre Zverev et le russe Andreï Roublev devant l’américain Opelka Reilly et le canadien Denis Chapovalov.

Le couple européen a gagné 6-2, 6-7 (4) et 10-3 dans le bris d’égalité du match, pour donner à l’équipe européenne les trois premiers points de la troisième journée avec lesquels ils ont laissé leur marque à 14-1 et ils dépassé les 13 nécessaires pour obtenir le titre.

Les organisateurs du tournoi ont décidé que les trois matches de simple, prévus lors de la troisième et dernière journée, soient annulés. Le tournoi avait établi un point pour les quatre matches de la première session, deux pour ceux de la deuxième et trois pour ceux de la troisième, et l’équipe du Reste du Monde n’a pu remporter que le match de double de la journée d’ouverture au TD Boston Garden. , domicile des Celtics de la NBA et des Bruins de la LNH. L’équipe d’Europe a remporté huit des neuf premiers matches de l’événement d’exposition de trois jours, qui a été reporté en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Depuis le début du tournoi en 2017, l’équipe européenne a toujours été championne. À Zverev, l’or à Tokyo 2020, et Roublev rejoint cette fois avec Team Europe par le champion de l’Open des États-Unis, le Russe Daniel Medvedev; le vice-champion de Roland-Garros, le Grec Stefanos Tsitsipas; le vice-champion de Wimbledon, l’Italien Matteo Berrettini et le norvégien Casper Ruud. Tous les six sont classés dans le top 10 de l’ATP.

L’équipe Reste du Monde était composée en plus de Opelka et Chapovalov par canadien Félix Auger Aliassime, l’Argentin Diego Schwartzman; l’Américain John Isner et l’australien Nick Kyrgios.