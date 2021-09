L’Europe se classe au-dessus des États-Unis au premier jour de la Solheim Cup

09/05/2021 à 02:18 CEST

Europe Presse

L’Europe mène la Solheim Cup face aux Etats-Unis (2½ à 5½) après la première journée qui s’est tenue ce samedi sur le sol américain, à Toledo (Ohio), malgré un point controversé de l’hôte dans l’après-midi de « fourballs ».Le “Vieux Continent”‘a commencé la défense du titre avec une bonne main, à la recherche du quatrième trophée des six dernières éditions du tournoi féminin bisannuel qui fait face aux deux combinés. L’Europe a dominé le matin dans les ‘foursomes’ et a conservé le revenu de trois points en faisant match nul (2-2) les matchs de l’après-midi.

Au dépit et à la passion du rendez-vous, il s’est ajouté la polémique dans la rencontre entre les Américains Ally Ewing et Nelly Korda et Madelene Sagstrom et Nanna Koerstz Maden. Sagstrom a levé la balle de Korda jusqu’au bord du trou à la 13e trois secondes avant la 10e que le règlement dicte et comme sanction le point est allé aux Américains.

Après avoir bouclé les cinq trous restants, Nelly Korda et Ewing ont remporté le match avec une avance, à la frustration surtout de Sagstrom, le public faisant aussi sa part. “Je crois en l’intégrité et l’honneur du golf, je ne soulèverais jamais une balle qui a la possibilité d’entrer”, a déclaré le Suédois.

Ainsi, les Etats-Unis ont coupé et encore plus avec le second du tarde, un autre pour Jennifer Kupcho et Lizette Salas contre Carlota Ciganda, représentante espagnole dans le tournoi, et Sophia Popov. Cependant, la journée s’est terminée avec les bleus européens d’Anna Nordqvist et Matilda Castren, 4 et 3 contre Lexi Thompson et Mina Harigae, et Gerogia Hall et Leona Maguire., un devant Noh et Altomare.

European a réussi la première comme celle-ci avec 3,5-0,5 dans des «quatre à quatre» passionnants, tous les quatre se sont décidés sur le trou 18. La récente championne ‘britannique’ Anna Nordqvist et la ‘rookie’ inspirée Matilda Castren ont marqué le premier point pour l’Europe.

Plus tard, le couple invincible il y a deux ans à Gleneagles, Céline Boutier et Georgia Hall, à égalité avec les Américains Ally Ewing et Meghan Khang, arrivés justement avec plusieurs comptes en suspens de l’édition 2019 en Ecosse.

Aussi, pour les habitants, les sœurs Jessica et Nelly Korda ont perdu leur point et leur halo face aux européennes Mel Reid et Leona Maguire également d’une avance. Le bleu a bouclé ses débuts dans l’Ohio, à trois points de loyer, grâce au triomphe de Charley Hull et Emily Pedersen contre Lexi Thompson et Brittany Altomare.