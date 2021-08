L’Europe se prépare pour le premier lancement de contrats à terme Bitcoin dans l’impasse de l’ETF américain Crypto new media

Le tout premier contrat à terme Bitcoin (BTC) d’Europe sera lancé le mois prochain sur le plus grand marché de produits dérivés du continent, Eurex, confirme une annonce.

Dans un communiqué de presse publié mardi, le fournisseur de titres adossés à des actifs numériques ETC Group a déclaré que son produit Bitcoin ETN Futures commencera à être négocié le 13 septembre.

ETC Group exploite déjà le premier produit négocié en bourse (ETP) Bitcoin au monde à compensation centrale, connu sous le nom de BTCetc Physical Bitcoin (BTCE).

Lancé en juin 2020 sur Deutsche Boerse, il existe désormais plusieurs ETP cryptographiques de la société, dont trois commenceront également à être négociés sur le Wiener Boerse – la bourse de Vienne – à l’avenir, a rapporté Cointelegraph.

Ces mesures interviennent dans un contexte de demande accrue des investisseurs pour des produits institutionnels liés au Bitcoin et aux altcoins, l’Europe offrant traditionnellement un environnement plus convivial que les États-Unis, qui traînent les pieds sur l’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin.

Eurex accueillera ainsi le premier contrat à terme européen basé sur un ETP crypto à partir du mois prochain.

“Compte tenu de la demande institutionnelle croissante d’une exposition sécurisée au Bitcoin, nous sommes ravis de commencer à répertorier ces contrats à terme Bitcoin ETN sur notre infrastructure de négociation et de compensation réglementée chez Eurex”, a commenté Randolf Roth, membre du conseil d’administration d’Eurex.

“Cette décision permettra à un plus grand nombre d’acteurs du marché de négocier et de couvrir Bitcoin, ce nouvel avenir étant traité de la même manière que tout autre contrat dérivé en termes de compensation centrale, de compensation et de gestion des risques.”