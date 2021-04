L’Europe se rend à Neymar

14/04/2021

À 08:55 CEST

Tuez-le si vous voulez pour ses excentricités loin du terrain, pour ses blessures inopportunes, pour avoir quitté le FC Barcelone par la porte arrière alors qu’il aurait pu être une légende … Il peut être «tué» pour mille et une raisons, mais laissez Neymar s’amuser avec le ballon et jouer au football.

Quand il veut, il le fait comme des anges. Combien de joueurs sont capables de disputer une manche d’un quart de finale de Ligue des champions avec le sourire aux lèvres alors que leur équipe risque sa vie? En ce moment, très peu.

Le football déployé par le PSG et le Bayern à l’aller comme au retour a été élevé au rang d’ode. Nous n’avons pas vu d’égalité de ce niveau depuis longtemps. Mais dans cette ode, c’est Neymar qui a écrit les meilleures notes. Parce que la première heure du match d’hier au Parc des Princes est à porter encore et encore.

Inspiré, mais pas d’objectif

Ney a fait sa propre ode. Ode pour aimer jouer, dribbler, chercher le ballon partout, attaquer, défendre comme le plus quand il jouait … Si vous vous appelez Neymar, lorsque vous êtes inspiré, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le Brésilien voulait être en demi-finale et a marqué un match de période seulement assombri par le manque de force dans la zone de Neuer. Entre les Allemands et les bâtons, ils privèrent Ney de devenir le roi du Parc des Princes.

Mais même le fait de gaspiller des occasions aussi claires n’allait pas laisser le Brésilien sans une pluie d’éloges. Ils sont venus d’Espagne, où leur départ a fait tant de dégâts. Ils sont arrivés d’Allemagne, qui ont été vaincus par la magie d’un triplé Di María-Mbappé-Neymar agréable à voir. Ils sont venus d’Italie, où ils se sont rendus au “niveau stellaire” de Neymar, comme enregistré dans la “Gazzetta dello Sport”. Et ils venaient, bien sûr, de France, bien qu’ils aient été plus sobres.

Le Brésilien a été félicité de la capitale française pour le match joué contre le Bayern, où il a pu obtenir sa meilleure version et était sur le point de résoudre le match par lui-même. Mais, oui, ils lui reprochent son manque de visée, ce qui était très coûteux. Dans une égalité qui devait être résolue à la mi-temps, les Parisiens ont tout raté.

Avec ou sans buts, Mbappé, Di María et, surtout, Neymar ont montré à l’Europe qu’ils sont de clairs prétendants à la Ligue des champions. S’il y a de la solidité derrière et si l’équipe brûle au milieu, il y a de la poudre à canon, du talent et de la détermination pour battre n’importe qui. Dans la nuit du football total, Neymar était la grande star.