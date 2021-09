Leurs histoires si loin des médailles d’or olympiques, des discussions de Tyson Fury et des victoires sur Dillian Whyte, Tony Bellew et Wladimir Klitschko

in

Les fans de boxe attendent avec impatience avant l’énorme combat entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk samedi soir.

Le concours de blockbuster aura lieu ce week-end au Tottenham Hotspur Stadium dans le nord de Londres.

AJ et Usyk s’affronteront au Tottenham Hotspur Stadium ce week-end

Les experts attendent une masterclass de boxe de deux des meilleurs du sport, mais cela n’a certainement pas été un voyage facile pour en arriver là.

Joshua et Usyk présentent des parallèles frappants dans leurs carrières à ce jour, ce qui rend le combat pour le titre des poids lourds de samedi soir encore plus intrigant.

Dans cet esprit, voici l’histoire de la façon dont AJ et ‘The Cat’ ont réussi ce week-end depuis le tout début.

Janvier 1987 – La naissance d’Oleksandr Usyk

Usyk est né à Simferopol, dans l’oblast de Crimée, en RSS d’Ukraine.

L’Ukrainien partage un anniversaire avec la légende Muhammad Ali, un signe précoce qu’il pourrait être destiné à la grandeur dans le monde de la boxe.

Octobre 1989 – La naissance d’Anthony Joshua

Deux ans et demi après Usyk, Joshua est né à Watford, Hertfordshire.

Bien qu’anglais de naissance, Joshua a une ascendance nigériane, sa mère étant originaire du Nigéria, tandis que son père est d’origine nigériane et irlandaise.

Joshua a même passé du temps dans un pensionnat au Nigeria avant de s’installer au Royaume-Uni à l’âge de 12 ans.

.

Usyk a la chance d’être champion lors de son troisième combat chez les poids lourds 2002 – Usyk opte pour une carrière dans la boxe

Athlète talentueux, Usyk était un footballeur amateur à l’adolescence et a même joué dans l’académie de l’ancien champion de Premier League ukrainien SC Tavriya Simferopol.

Cependant, à l’âge de 15 ans, il a pris la décision de se tourner vers la boxe, un appel qui semble certainement avoir porté ses fruits.

2007 – Joshua commence la boxe à l’âge de 18 ans

Joshua était également un footballeur et un athlète talentueux pendant son adolescence, mais il a décidé tardivement de se tourner vers la boxe.

Son cousin lui a recommandé d’aller au gymnase de boxe Finchley ABC dans le nord de Londres et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

AJ a remporté l’or en 2012 2012 – Londres 2012 joie pour Usyk et Joshua

Stratford, dans l’est de Londres, a été le théâtre d’une glorieuse célébration du sport britannique alors que Londres a accueilli les Jeux olympiques de 2012.

Peu connus à l’époque, mais les prétendants poids lourds de samedi soir étaient tous deux des stars de l’émission cet été-là.

Usyk a remporté l’or olympique au niveau des poids lourds, tandis que Joshua a remporté la gloire au niveau des poids super-lourds.

Juillet 2013 – Joshua devient professionnel et signe avec Matchroom Boxing

Un an après avoir remporté l’or à Londres, AJ s’est annoncé dans les rangs professionnels en signant avec Eddie Hearn et Matchroom Boxing.

Son premier combat professionnel a eu lieu en octobre de la même année contre Emanuele Leo qu’il a remporté par TKO au premier tour à l’O2 Arena.

Non seulement c’était le moyen idéal pour commencer sa carrière dans le sport, mais cela a certainement fait parler le monde de la boxe en raison de sa nature emphatique.

Mark Robinson/Matchroom

Oleksandr Usyk a connu une carrière extrêmement réussie à ce jour dans la boxe Novembre 2013 – Usyk passe professionnel à 26 ans

De la même manière, Usyk est devenu professionnel plus d’un an après sa médaille d’or olympique en signant un accord avec les promotions K2 des frères Klitschko.

Prenant à la division cruiserweight, Usyk a battu Felipe Romeo avec un KO au cinquième tour lors de son premier combat professionnel.

Octobre 2014 – Usyk remporte le titre intérimaire WBO Inter-Continental cruiserweight

Après quatre victoires successives pour l’Ukrainien en l’espace d’un an, Usyk a affronté Daniel Bruwer pour le titre intérimaire WBO Inter-Continental cruiserweight.

Un TKO a mis le joueur de 27 ans sur la voie de son premier titre professionnel majeur.

Octobre 2014 – Joshua remporte le titre WBC International des poids lourds

C’est le même mois qu’AJ remporte sa première ceinture après avoir battu Denis Bakhtov.

Cette victoire a porté son record à 9-0 et a été son premier aperçu de ce que la division des poids lourds pourrait lui réserver au cours des mois et des années à venir.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua travaillait dur dans le gymnase pour se battre avec Fury mais se concentre maintenant pleinement sur Usyk Décembre 2015 – Joshua fait face à son premier test majeur avec Dillian Whyte

Après avoir remporté le titre des poids lourds du Commonwealth, AJ a fait face au premier défi important de sa carrière en affrontant « The Body Snatcher » Dillian Whyte.

Joshua a remporté la victoire au septième tour pour remporter le titre britannique des poids lourds, une victoire qui le placerait fermement en lice pour un championnat du monde des poids lourds.

Avril 2016 – Joshua remporte le titre IBF des poids lourds

C’était une nuit qui m’a semblé incroyablement longue à venir.

Avec l’IBF dépouillant Tyson Fury de son titre des poids lourds, cela a permis à Charles Martin de revendiquer la ceinture après avoir battu le challenger obligatoire Vyacheslav Glazkov.

Martin a ensuite accepté une défense volontaire contre AJ à l’O2 Arena et la star née à Watford a remporté le combat avec un KO au deuxième tour pour remporter sa première ceinture mondiale des poids lourds.

Septembre 2016 – Usyk remporte le titre WBO Cruiserweight

Les parallèles frappants entre les carrières de Joshua et d’Usyk se sont poursuivis fin 2016 lorsque l’Ukrainien a affronté Krzysztof Głowacki en Pologne.

Le combat a tenu la distance, mais Usyk est reparti avec la ceinture de titre WBO cruiserweight par décision unanime après 12 rounds très disputés.

. – .

Joshua a arrêté Klitschko 18 mois après que Fury l’a battu aux points Avril 2017 – Joshua bat Wladimir Klitschko

AJ avait défendu avec succès son titre IBF contre Dominic Breazeale et Eric Molina pendant le reste de 2016, mais son plus gros test à ce jour l’attendait au stade de Wembley.

Klitschko était à la fin de sa carrière, mais a tout de même fourni un test incroyablement difficile et a failli remporter une victoire lors des premiers tours du combat.

Cependant, Joshua s’est rallié et a remporté une victoire incroyable qui lui a valu les titres WBA (Super) et IBO des poids lourds, lui donnant deux des quatre principales ceintures des poids lourds.

Janvier 2018 – Usyk remporte le titre WBC Cruiserweight

Après trois défenses réussies de sa ceinture WBO cruiserweight, Usyk a affronté Mairis Briedis avec le titre WBC cruiserweight en jeu.

Encore une fois, l’Ukrainien a parcouru la distance mais a remporté la deuxième ceinture par décision majoritaire.

Anthony Joshua et Joseph Parker Mars 2018 – Joshua bat Joseph Parker pour remporter le titre WBO des poids lourds

Joshua avait fermement l’intention d’unifier la division des poids lourds et a affronté Joseph Parker pour la ceinture du titre WBO des poids lourds à Cardiff.

Alors que le combat allait loin, AJ est sorti victorieux par décision unanime, ce qui signifiait qu’une seule ceinture le séparait d’être le champion incontesté des poids lourds du monde.

Juillet 2018 – Usyk unifie la division cruiserweight

Un record de 14-0 avait placé l’Ukrainien dans une position dominante alors qu’il cherchait à s’imposer comme le champion incontesté des cruiserweight du monde.

Usyk a affronté Murat Gassiev pour les ceintures cruiserweight IBF et WBA (Super) au stade olympique de Moscou et est reparti victorieux avec les quatre ceintures en remorque.

.

Usyk était le dernier combat de Bellew de sa carrière, s’éloignant du ring en 2018 Novembre 2018 – Usyk bat Tony Bellew pour conserver le titre unifié des cruiserweight

Dans un combat qui s’avérerait être le dernier combat de Tony Bellew, Usyk a obtenu un KO au huitième round à Goodison Park pour conserver son titre unifié.

Cependant, cela s’avérerait être son dernier combat à ce niveau alors que l’Ukrainien abandonnait ses ceintures et se concentrait sur la division des poids lourds.

Juin 2019 – Joshua perd contre Andy Ruiz Jr au Maddison Square Garden

Avec AJ préparant un combat d’unification avec Deontay Wilder, la décision a été prise de défendre ses ceintures devant un public américain au Maddison Square Garden, New York.

Bien qu’il soit un grand favori contre Andy Ruiz Jr, le Mexicain a défié toutes les chances de remporter les titres de Joshua et lui a laissé beaucoup d’introspection à faire après une défaite écrasante.

Ed Mulholland/Salle de match

Ruiz a terrassé Joshua quatre fois et l’a arrêté au septième round de leur premier combat Octobre 2019 – Usyk remporte le premier combat des poids lourds

L’Ukrainien a fait sa première apparition dans la division des poids lourds lorsqu’il a affronté l’Américain Chazz Witherspoon.

Comme beaucoup s’y attendaient, Usyk est sorti victorieux après que le corner de Withspoon ait jeté l’éponge à Chicago, Illinois.

décembre 2019 – Josué Ruiz revanche junior

Présenté sous le nom de “Clash On The Dunes”, AJ a affronté son ennemi juré mexicain en Arabie saoudite alors qu’il cherchait à regagner ses ceintures et à relancer sa quête pour unifier la division sur les rails.

Après s’être abattu et avoir pesé beaucoup plus léger que le concours d’origine, Joshua a remporté la précieuse victoire par décision unanime, à son grand soulagement.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a battu Derek Chisora ​​lors de son premier test significatif chez les poids lourds Octobre 2020 – Usyk bat Derek Chisora

L’Ukrainien s’est placé en pole position pour une opportunité de titre des poids lourds après avoir remporté le titre WBO Inter-Continental à Wembley Arena.

Usyk a gagné par décision unanime et a ouvert la voie à un titre majeur en tant que challenger obligatoire.

Septembre 2021 – Joshua contre Usyk

La route a été longue jusqu’au stade Tottenham Hotspur.

Joshua et son équipe poursuivaient un combat à succès avec Tyson Fury et semblaient avoir convenu d’une rencontre entre les meilleurs britanniques pour unifier une fois pour toutes la division des poids lourds.

Cependant, une série de négociations délicates et un match revanche obligatoire entre Fury et Deontay Wilder ont mis le combat tant attendu en veilleuse.

Joshua a déjà battu Kubrat Pulev au cours de la dernière année et il affrontera maintenant Usyk dans ce qui est considéré comme le combat le plus difficile de sa carrière de 25 combats à ce jour.

C’est médaillé d’or contre médaillé d’or à White Hart Lane

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ ANTHONY JOSHUA À 25/1 POUR BATTRE OLEKSANDR USYK OU 60-1 POUR GAGNER DANS LES TOURS 1-6