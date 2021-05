leurs populations chutent de 37%

20/05/2021 à 11:24 CEST

Aujourd’hui, 20 mai, est célébrée la Journée mondiale des abeilles, un événement qui sert à rappeler l’importance des animaux pollinisateurs pour le maintien de l’équilibre écologique du monde. Ces insectes font face à un déclin important, motivé par diverses causes, qui met également en danger la production de nourriture pour l’homme. Le gouvernement a annoncé un nouveau système pour surveiller le développement des populations de pollinisateurs en Espagne.

Le ministère de la Transition écologique et du défi démographique prépare un nouveau système de surveillance des pollinisateurs en Espagne, conforme au système mis en œuvre par l’Union européenne. Cet outil améliorera les connaissances sur l’état de conservation et les tendances des espèces pollinisatrices, ainsi que sur les facteurs qui menacent leur rétablissement.

Les informations qui seront générées grâce à nouveau système de suivi Il sera essentiel de mettre en œuvre la stratégie nationale de conservation des pollinisateurs, qui permettra l’adoption de mesures adéquates pour le rétablissement de leurs populations et le maintien des services environnementaux importants que ces espèces fournissent à notre société et à notre économie.

Il existe des preuves du déclin des pollinisateurs dans le monde, comme en témoigne le rapport de la Plateforme scientifique normative intergouvernementale sur la diversité biologique et les services écosystémiques (IPBES) de 2016, sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire.

Ce rapport avertit qu’en Europe, 9% des abeilles et des papillons sont menacés et que les populations diminuent de 37% dans le cas des abeilles et 31% pour les papillons.

Les principales menaces comprennent le changement d’utilisation des terres, la gestion intensive de l’agriculture et de l’utilisation des pesticides, la pollution de l’environnement, les espèces exotiques envahissantes, les agents pathogènes et le changement climatique.

Dans un contexte comme celui-ci, il est très important de se souvenir du rôle que jouent les pollinisateurs dans nos écosystèmes. Pour cette raison, la Journée mondiale des abeilles sert à sensibiliser à l’importance des abeilles et autres pollinisateurs, ainsi qu’aux menaces auxquelles elles sont confrontées et à leur contribution au développement durable.

L’élection du 20 mai célébrer cet anniversaire est dû à l’anniversaire de la naissance d’Anton Janša qui, au 18ème siècle, était un pionnier de l’apiculture moderne en Slovénie, où l’apiculture est une activité agricole importante avec une longue tradition.

La zoopollination joue un rôle vital en tant que service écosystémique de régulation de la nature. À l’échelle mondiale, près de 90% des espèces de plantes à fleurs sauvages dépendent, au moins partiellement, du transfert de pollen par les animaux.

En Europe, environ 84% des espèces cultivées et 78% des espèces sauvages dépendent, au moins en partie, de la pollinisation animale.

Cela met en évidence le rôle transcendantal de ces espèces dans la garantie de la nutrition humaine.

En septembre 2020, la Stratégie nationale pour la conservation des pollinisateurs a été approuvée, conformément aux engagements pris par l’Espagne en tant que membre de la Coalition internationale pour la conservation des pollinisateurs et conformément à l’initiative de l’UE sur les pollinisateurs. En outre, les engagements de la nouvelle stratégie de l’UE pour la biodiversité à l’horizon 2030 et de la stratégie de l’UE de la ferme à la table ont été intégrés.

Le rôle des abeilles

Les abeilles sont des insectes extrêmement sociables qui Ils vivent dans des colonies qui s’établissent sous forme d’essaims et dans lesquels ils sont organisés selon une hiérarchie stricte de trois rangs sociaux: la reine des abeilles, les bourdons et les abeilles ouvrières.

Ils habitent tous les continents de la Terre à l’exception de l’Antarctique, et c’est l’un des insectes les plus anciens, qui est connue pour avoir peuplé notre planète depuis plus de 30 millions d’années. Plus de 20 000 sous-espèces différentes d’abeilles sont connues, réparties en 7 familles reconnues.

Les abeilles sont les insectes pollinisateurs par excellence et ils ont une fonction essentielle pour l’équilibre de la nature, car contribuent activement à la survie de nombreuses espèces végétales qui se reproduisent grâce au transport de pollen effectué par ces petits animaux lorsqu’ils se nourrissent du nectar des fleurs.

Beaucoup de ces plantes sont utilisées par les humains pour produire une partie de notre nourriture. Ils vivent en moyenne cinq ans et ne mesurent pas plus de 1,5 centimètre, selon National Geographic

En ce qui concerne la diffusion et la sensibilisation des pollinisateurs, MITECO a participé, avec les institutions européennes, régionales et locales, à l’exposition temporaire du Musée des Sciences Naturelles de Barcelone: ​​«Plus que des abeilles. Pollinisateurs et fleurs, la vie en jeu », qui peut être visité jusqu’en octobre 2021.

A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des abeilles, MITECO collabore à la diffusion de ‘Pollinator Park’ (Pollinator Park), une initiative présentée le 23 mars par la Commission européenne et qui est présentée aujourd’hui en espagnol.

C’est une expérience de réalité virtuelle dystopique qui présente un monde sans pollinisateurs, pour sensibiliser au déclin alarmant des pollinisateurs et mobiliser une action mondiale pour y faire face.

Causes du déclin en Espagne

D’autre part, le président de l’Association espagnole des apiculteurs (AEA), Mario F. Navarro, a expliqué à Efe que la prédominance de la monoculture, le manque de biodiversité qui en résulte et l’utilisation de produits agricoles nocifs pour ces insectes sont certaines des causes de ce déclin; Cependant, pour Navarro, le plus grand coupable a été et reste la présence du Varroa destructor, un acarien envahissant d’Asie qui «tue les ruches à l’arrivée de l’automne».

Le président de l’AEA a assuré que «L’abeille souffre d’une pandémie depuis 20 ans & rdquor;, auquel il a dénoncé un «abandon total»; En raison du manque de recherche, tant publique que privée, ce qui signifie que les apiculteurs ne disposent pas de suffisamment de produits pour faire face à la peste et à la perte de milliers de spécimens chaque année.

L’absence de changement de génération est un autre des problèmes pertinents selon cet apiculteur vivant dans l’Alpujarra, Madrid de naissance et avocat de profession, qui a décrit l’apiculture comme un «futur métier»; pour tous ces gens qui veulent vivre dans le pays.

Pour résoudre tous ces problèmes, l’AEA a proposer plusieurs lignes d’action: de l’introduction de l’apiculture dans l’enseignement primaire ou du miel dans les cantines scolaires, à la lutte contre la «fraude»; dans la vente de ce produit; mais, surtout, ils cherchent à se professionnaliser dans le secteur par la création de formations professionnelles spécifiques.

