L’évaluation accablante de l’ancien coéquipier Jan Age Fjortoft sur la capacité de gestion d’Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

Les critiques concernant la performance actuelle d’Ole Gunnar Solskjaer sur la sellette de Manchester United sont venues de toutes les directions au cours des derniers mois.

United a été bien en deçà de la moyenne cette campagne et après avoir beaucoup investi cet été, l’équipe semble avoir reculé.

Des défaites humiliantes contre Liverpool et Manchester City ont ouvert les yeux des fans sur la réalité qu’ils sont loin de leurs rivaux pour le titre.

Son ancien coéquipier sur Sky Sports, à savoir Gary Neville, n’a pas réussi à le critiquer en partie en raison de sa relation étroite avec l’ancien attaquant.

Mais un autre de ses anciens coéquipiers n’a eu aucun problème à faire connaître ses véritables sentiments.

Jan Age Fjortoft, qui a joué avec Solskjaer pour l’équipe nationale norvégienne, a dit ceci à son sujet sur le podcast Lundh :

«Je ne suis jamais sorti en public et j’ai dit que je voulais qu’un entraîneur soit licencié, cependant, je peux être très critique envers un entraîneur et discuter de la question. Je peux critiquer le fait que je ne sais pas vraiment comment Ole Gunnar Solskjær veut que Manchester United joue au football.

« Je peux aussi dire que quand il s’agit de Jürgen Klopp, Thomas Tuchel et Pep Guardiola, il est loin d’avoir les mêmes compétences qu’eux. »

« Le fait est que les propriétaires américains ne veulent pas d’un entraîneur qui exige trop et cause des problèmes. Ils veulent un entraîneur qui ne fait que faire avancer le navire.

Si le conseil d’administration de United décide d’appuyer sur la gâchette pendant le séjour de Solskjaer au club, le favori actuel des bookmakers est le patron de Leicester, Brendan Rodgers.

Bien qu’il soit un choix quelque peu controversé ayant déjà dirigé Liverpool et ayant l’habitude d’être à la traîne quand cela compte, il est clair que le club n’a aucun plan de succession en place.

Ayant raté Antonio Conte et Erik ten Hag refusant de quitter l’Ajax à la mi-saison, les options deviennent de plus en plus élimées.