L’évaluation brutale d’Andrew Neil de la Chambre des Lords alors que la ligne de « sleaze » des conservateurs éclate « Abolish it » | Politique | Nouvelles

Le leader travailliste Keir Starmer a déclaré dans une lettre à Lord Bew, président de la Commission des nominations de la Chambre des Lords, que faire de M. Paterson un Lord « saperait la confiance dans la probité du Parlement ».

Samedi, l’ancien Premier ministre Sir John Major a déclaré qu’une pairie pour M. Paterson serait « plutôt extraordinaire », qualifiant le gouvernement de Boris Johnson de « honteux ».

Une enquête menée par The Sunday Times et Open Democracy a révélé aujourd’hui (dimanche) qu’au cours des deux dernières décennies, les 16 principaux trésoriers des conservateurs – à l’exception du plus récent, qui s’est retiré il y a deux mois après avoir fait un don de 3,8 millions de livres sterling – ont été offerts un siège dans les seigneurs.

Lord Farmer, un autre trésorier conservateur, a déclaré qu’il était devenu « une tradition » pour les premiers ministres conservateurs de remettre une pairie au détenteur du principal rôle de collecte de fonds du parti.