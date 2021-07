L’évaluation de Crypto Exchange FTX atteint 18 000 000 000 $ après la clôture du tour de la série B ⋆ Crypto new media

L’échange de crypto FTX vaut maintenant 18 milliards de dollars après avoir clôturé 900 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série B.

Plus de 60 investisseurs ont participé au tour de table, dont Sequoia Capital, Coinbase Ventures et la famille Paul Tudor Jones. Il s’agit de la première grande levée de fonds pour FTX, une entreprise de deux ans.

FTX affirme que les fonds nouvellement levés lui permettront d’élargir ses offres de produits et sa base d’utilisateurs.

L’échange s’adresse actuellement à plus d’un million d’utilisateurs et facilite en moyenne plus de 10 milliards de dollars de volume de transactions quotidien.

L’année dernière, FTX a levé des fonds dans le cadre d’un cycle de financement de série A et a depuis multiplié ses revenus par 75.

Dans une interview sur CNBC, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a déclaré que FTX se concentrait sur l’avancement de l’industrie.

« C’était vraiment juste beaucoup de petites choses mises en place, beaucoup de décisions que nous avons prises sur la façon de créer un produit, en essayant d’être aussi réactifs que possible aux clients, aux régulateurs, aux contreparties. Et honnêtement, de notre point de vue, on a parfois l’impression que le monde tourne au ralenti autour de nous, et que nous allons à peu près à une vitesse moyenne selon nos normes…

Nous avons un système de risque et de marge entièrement reconstruit qui permet aux utilisateurs de tout franchir sur la plate-forme d’une manière très simple. Nous avons construit une tonne de produits différents, et une grande partie d’entre eux sont de nouvelles versions innovantes dans l’espace. Nous avons essayé d’aller de l’avant avec ce que nos clients veulent et de le leur fournir.

Et une chose que je dirai, c’est que nous nous sommes particulièrement occupés de l’utilisateur avancé. Mais il est plus facile, une fois que vous avez cela, de créer un produit pour le consommateur que l’inverse.

Image en vedette : Shutterstock/Jurik Peter