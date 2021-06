Le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala, un investisseur pré-IPO dans Nazara Technologies, détient une participation de 10,82 % dans la société.

Nazara Technologies, soutenue par Rakesh Jhunjhunwala, a enregistré une performance décente depuis sa cotation, se tenant jusqu’à présent nettement au-dessus du prix de l’introduction en bourse. Le titre est toujours 37% au-dessus de son prix d’émission, avec des valorisations trop chères, selon la société de bourse et de recherche CLSA. Compte tenu des valorisations élevées, CLSA a lancé une couverture de Nazara Technologies avec une notation « Vente », s’attendant à une baisse de 27 % par rapport aux niveaux actuels. Le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala, un investisseur pré-IPO dans Nazara Technologies, détient une participation de 10,82 % dans la société. Le titre a perdu jusqu’à 12% vendredi.

L’industrie du jeu naissante

Actuellement en Inde, les jeux mobiles, les jeux occasionnels, l’argent réel et les sports fantastiques en ligne dominent avec 90% des revenus du secteur de 1,2 milliard de dollars. Nazara Tech est un leader de l’ESport, qui réalise 108 millions de dollars ou moins de 10 % des revenus du secteur des jeux. “ESports reste un créneau, malgré une croissance de 55% depuis 2018. L’audience d’ESports est de 17 millions contre 365 millions de joueurs mobiles en Inde”, a déclaré CLSA. Bien que Nazara ne trouve aucun pair sur les bourses, cependant, sur le terrain, la situation devrait s’intensifier. La concurrence des meilleurs joueurs comprend la plate-forme eSports basée sur les compétences de MPL, Paytm First Games, Jio Games et Dream 11, qui est soutenue par Tencent et détient une participation dans PUBG.

Nazara Technologies tire ses revenus principalement des frais d’abonnement payés par les utilisateurs pour accéder au contenu d’apprentissage précoce gamifié, ainsi que des activités eSports. « L’activité eSports de Nazara a augmenté de 102 % en glissement annuel au cours de l’exercice 21. L’activité d’apprentissage préscolaire gamifié qui a été acquise Nazara au cours de l’exercice 20 a connu une croissance de 3 fois au cours de l’exercice 21 (ajustée pour l’année complète) avec l’ajout de plus de 142 000 abonnés au cours de l’année », a déclaré CLSA. La société de courtage s’attend à ce que les revenus augmentent de 35% TCAC au cours de l’exercice 21-24CL pour atteindre 11,1 milliards de roupies. Le bénéfice net est estimé à Rs 1,6 milliard.

Des valorisations trop élevées

“Compte tenu du potentiel de croissance passionnant de l’industrie indienne des jeux mobiles, la valorisation des actions sera déterminée par le déroulement de la croissance de Nazara et le marché dans son ensemble apprécie les opportunités du secteur ainsi que la prime de rareté de la première société de jeux mobiles cotée en Inde”, ont déclaré les analystes de CLSA. . Cependant, l’univers de couverture de CLSA en Inde (ex-financières) de 111 actions se négocie actuellement à une moyenne de 2x FY23CL EV/ventes, tandis que les actions de Nazara Tech se négocient à 6x FY23 EV/ventes, ce qui rend les valorisations chères. Même sur la comparaison EV/Ebitda, Nazara se négocie à 29x FY23 contre une moyenne de 10x EV/Ebitda pour l’univers CLSA impliquant une prime de valorisation de près de 3x.

En comparant Nazara à ses pairs mondiaux, CLSA a déclaré que cinq grandes actions mondiales de jeux se négocient à une moyenne de CY22/FY23 EV/ventes de 5,4x et EV/Ebitda de 17x, tandis que Nazara Tech se négocie à 6x EV/ventes et 29x EV/Ebitda qui rend les évaluations nettement plus chères. “D’où l’évaluation de l’action de Nazara dépassant les prévisions de croissance et comportant une prime de rareté importante”, a noté CLSA en fixant un prix cible de 1 095 sur l’action.

À la fin du trimestre janvier-mars, l’investisseur de premier plan Rakesh Jhunjhunwala détenait 32 94 310 actions de Nazara Technologies, soit 10,82 % du capital. Les actions de Nazara Technologies ont baissé de 12% vendredi alors que les ours ont pris le contrôle de Dalal Street, se négociant à Rs 1 463 chacun.

