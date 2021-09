L’évaluation de Pochettino de la nouvelle blessure de Sergio Ramos

in

09/10/2021

Le à 15h31 CEST

Mauricio Pochettino Il a assisté à la conférence de presse avant le match contre Clermont avec divers problèmes sur la table. L’un d’eux était la nouvelle blessure de Sergio Ramos, qui n’a toujours pas fait ses débuts avec le PSG.

« Lors de sa remise en forme physique, un malaise est apparu chez son jumeau la semaine dernière et a nécessité une adaptation de sa charge de travail. Dès la semaine prochaine, il reprendra sa préparation individuelle sur le terrain », a indiqué le PSG dans son bilan médical. De son côté, l’entraîneur a indiqué que « nous espérons voir Sergio Ramos le plus tôt possible sur le terrain ».

De cette manière, Sergio Ramos il manquera le match de Ligue1 ce week-end contre Clermont et le match de Ligue des Champions mercredi prochain contre Bruges. Le défenseur central du Real Madrid n’a plus joué une minute depuis plusieurs mois et continue son cauchemar dû à des blessures.

Depuis son arrivée au PSG, Bouquets Il n’a pu terminer que quelques entraînements tandis que le reste du temps, il a travaillé seul pour surmonter ses problèmes musculaires et être prêt à faire ses débuts. Pour l’instant, il devra attendre encore une semaine.