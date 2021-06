L’évanouissement de Zoila Ceballos embrassant un crapaud dans NBL

. Zoila Ceballos : la candidate de Nuestra Belleza Latina qui a embrassé un crapaud

Depuis le début de la première édition de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina en 2007, de nombreux candidats sont restés dans la mémoire et dans le cœur des fans du concours.

Mais au milieu de la longue liste de reines gâtées qui sont passées par NBL, l’une des plus mémorables est sans aucun doute la dominicaine Zoila Ceballos, qui a pimenté le programme en 2008, et des années plus tard, en 2016, est revenue en étant sélectionnée au sein de le groupe de participants de Nuestra Belleza Latina VIP.

Depuis le début de la compétition en 2008, Zoila, originaire de République dominicaine, et qui a été choisie lors des auditions à New York, gagnait une place parmi les téléspectateurs, qui l’ont soutenue jusqu’à ce qu’elle l’emmène en finale, où elle a terminé près de la couronne remportée par Melissa Marty, se classant quatrième.

Zoila quitte la zone de danger et a surmonté son défi avec les crapauds Embrasser un crapaud n’était pas son option, mais Zoila l’a surmonté en relevant son défi en présentant un fait divers à l’intérieur d’une boîte en verre avec plusieurs d’entre eux. Quelle sueur ! ABONNEZ-VOUS À NUESTRA BELLEZA LATINA bit.ly/NBLSubscribe Voir les meilleurs moments de #NBLVIP bit.ly/1SgsiCL Suivez-nous Facebook facebook.com/NuestraBellezaLatina Twitter twitter.com/nuestrabelleza Ne manquez pas Nuestra Belleza Latina… 04-04-2016T01: 50 : 39Z

Et dans le coffre de souvenirs que Zoila Ceballos chérissait avec son temps sur le programme Univisión, le moment le plus mémorable, qui à ce jour est encore vivant dans l’esprit des amoureux de Nuestra Belleza Latina, était ce défi qu’elle a dû relever, donnant elle un baiser à un crapaud, qui s’est terminé par un évanouissement retentissant.

Comme on peut le voir dans les vidéos que nous partageons ici, et qui ont été capturées il y a plus de 13 ans, Zoila a dû surmonter sa phobie des crapauds, et bien qu’elle ait essayé d’être très courageuse dans une scène où elle était habillée en princesse, embrassant un mignon crapaud, sans doute pour le transformer en prince charmant, à la fin du défi, il s’est retrouvé sur le sol évanoui.

Zoila Ceballos dans Nuestra Belleza Latina 2016Sa participation en 2008 l’a aidée à découvrir son talent d’actrice, depuis lors, la dominicaine de 30 ans a frappé à de nombreuses portes. Pour elle, le retour à Nuestra Belleza Latina est une plateforme pour trouver des opportunités dans le milieu artistique. Il avoue qu’il est toujours le même ; fort, combattant et avec charisme.2016-02-11T07: 01: 39Z

À cette époque, bien que le fait ait suscité l’inquiétude des compagnons de la reine, le président du jury, Osmel Sousa, a remis en question la véracité de l’évanouissement et a commenté qu’il semblait avoir fait partie du spectacle d’acteur de Zoila.

Mais au retour de la belle dominicaine à la compétition, en 2016, Zoila a montré que son impression après avoir embrassé le crapaud n’avait pas été jouée, car elle redoute vraiment les crapauds, et montrant une fois de plus son courage, elle est revenue pour accepter un défi avec saveur, qu’il a vaincu sous les applaudissements.

Zoila a embrassé un crapaud et a reçu la visite de son prince !Après avoir relevé son défi, Zoila a reçu la visite surprise de son prince charmant : son petit ami. Ils sont en couple depuis deux ans et sont déjà fiancés. ABONNEZ-VOUS À NUESTRA BELLEZA LATINA bit.ly/NBLSubscribe Voir les meilleurs moments de #NBLVIP bit.ly/1SgsiCL Suivez-nous Facebook facebook.com/NuestraBellezaLatina Twitter twitter.com/nuestrabelleza Ne manquez pas Nuestra Belleza Latina tous les dimanches 20h/7C pour… 04-04-2016T01 : 54 : 46Z

A cette époque, le mannequin dominicain, qui se consacre aujourd’hui à son travail de décoratrice d’intérieur et à sa vie de mère de ses deux jeunes enfants, et épouse de son ancien prince charmant pendant deux ans avant son retour à la NBL en 2016, Il a dû mettre la tête dans un aquarium plein de crapauds, alors qu’il lisait un texte sur les amphibiens, et malgré sa nervosité, il est sorti en tête.

Zoila, non seulement à cause de son moment mémorable avec le crapaud, mais aussi à cause de son histoire de vie et de ses messages à ses followers, est également devenue l’une des ex-concurrentes qui a toujours défendu l’importance de se battre pour les rêves, comme c’est le cas. preuve de cela si vous travaillez avec soin et discipline, ils sont atteints.