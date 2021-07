in

28/07/2021 à 14h10 CEST

Blanchiment d’Arnau

Comme cela arrive dans les plus grands clubs d’Europe, ceux qui ne bougent pas autant de millions devront aussi restructurer vos effectifs et équilibrer vos comptes, comme c’est le cas de Augmenter l’UD.

Cela fait deux mois que la compétition est terminée et l’équipe Granota ne trouve toujours pas de solution pour intégrer sa nouvelle équipe au sein de la paramètres économiques établis par la Ligue de football professionnel (LFP).

Le problème réside dans le fait qu’aucun vente ou liquidation d’un acteur important qui fournit des gains économiques plus que nécessaire, comme le rapporte aujourd’hui ‘Cadena Ser Valencia’.

La vente annoncée de Ruben Vezo, même le Real Madrid n’a pas payé la clause de Jorge De Frutos et pour lequel Nice a présenté 8 millions d’euros, même l’Eurocup n’a pas servi à avoir une offre pour Bardhi, ni les clubs intéressés à signer Aitor Fernandez et celles proposées par la communauté internationale José Campaña ils ont été inexistants. Les seules victimes sont celles de Ruben Rochina, Cheick Doukouré Oui Tono Garcia, qui se poursuivra la saison prochaine après la fin du contrat.

Rénovations de Moral Oui Obturateur ont été signés au cours des derniers mois de leur relation contractuelle et pour la Ligue, il s’agit d’une nouvelle relation de travail, bien qu’ils n’aient pas changé de club et aient le même traitement d’enregistrement que la signature de Roberto Soldado, Enric Franquesa ou alors Roger Brugué. En outre, il a légèrement augmenté les dépenses de transferts avec le décaissement d’un demi-million d’euros pour Soldier et 300 000 euros supplémentaires pour Franquesa.

La direction sportive de Granota fait face 15 jours frénétiques pour essayer de placer des joueurs avec des salaires élevés dans d’autres clubs et qui sont sacrifiables pour Paco López. Levante a besoin de cette marge économique pour enregistrer le plus grand nombre de joueurs pour les débuts de la ligue à Cadix, en attendant que le marché s’active pour trouver une issue qui vous permette de résoudre vos problèmes avec le « fair play » économique.

Par conséquent, tant que le Levante ne parvient pas à vendre des joueurs ou à réduire sa masse salariale avec le départ de Vukcevic, Sergio Léon, Hernani, du Coca Andújar, Pepelu ou alors Koke Vegas, n’aura pas la capacité de donner une licence d’occupation aux joueurs de football dont l’entraîneur a besoin pour le début de La Ligue.