Levante cherche à se venger contre l’Atlético

26/05/2021 à 13:34 CEST

Levante Femenino affrontera l’Atlético de Madrid ce jeudi (à 20h00) à Butarque. Ce sera le match correspondant aux demi-finales de la Queen’s Cup. Un seul match éliminatoire qui décidera du finaliste de la compétition.

Le groupe dirigé par Maria Pry a la possibilité de se venger après la défaite subie contre l’équipe madrilène en finale de la Super Coupe d’Espagne. La technique a été le fer de lance de la grande campagne menée par l’équipe de Granota. Le vainqueur de cette demi-finale affrontera le Barça ou le Madrid CFF, qui affrontent ce mercredi (à 19h00) également à Leganés.

Levante a perdu le premier titre de la saison contre l’Atlético en janvier, auquel, cependant, a pu revenir 3-0 à Primera Iberdrola quelques semaines plus tard. L’équipe valencienne arrive à cette épreuve en bonne forme, après avoir enchaîné six jours consécutifs sans connaître la défaite et à la troisième place de la compétition régulière avec quinze points de plus que l’Atlético.

Le soulèvement Il s’est rendu à Madrid en entraîneur ce mercredi et fera sa dernière séance d’entraînement dans la ville sportive de Las Rozas. cet après-midi à 16h00 L’entraîneur de Levante, María Pry, a récupéré Palacios et Jucinara, qui ont raté le dernier match de la Primera Iberdrola en raison d’une gêne physique.

La finale de la Copa de la Reina pourrait signifier un prix pour Levante après une belle saison. Le projet commence à produire des résultats et ils se sont déjà imposés comme l’une des meilleures équipes de Primera Iberdrola. En fait, étant l’un des trois meilleurs finalistes, ils disputeront l’UWCL la saison prochaine. Pry pourrait présenter la programmation suivante: María, Alharilla, María Méndez, Cometti, Paula, Toletti, Zornoza, Andonova, Alba, Banini et Esther.