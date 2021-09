Levante dit au revoir à la Ligue des champions avec honneur

08/09/2021 à 20h42 CEST

Levante Femenino a fait ses adieux à la Ligue des champions de football mercredi lorsqu’elle s’est inclinée face à l’Olympique Lyonnais (2-1), dans un match où ses options ont disparu à l’heure du match avec deux buts en trois minutes du septuple champion de la compétition.

OLY

LEV

O. Lyon

Endler, Carpenter, Buchanan, Renard, Morroni, Henry, Damaris (Benyahia, m.82), Macario, Majri, Malard (Van de Donk, m.62) et Cascarino (Cayman, m.46)

j’ai soulevé

María, Alharilla (Pinto, m.82), Méndez, Mendoza, Cometti, Paula Tomás, Baños, Irene (Férez, m.73), Toletti, Andonova (Gio, m.54) et Crivelari (Redondo, m.54)

Buts

1-0, m.60 : Majri, 2-0, m.63 : Macario, 2-1, m.64 : Cometti

Arbitre

Rebecca Welch (Angleterre). Il a réprimandé Damaris (m.25), Renard (m.55) par Lyon et Toletti (m.30), Andonova (m.33), Alharilla (m.38), Irene (m.53), Tomás (m. 58), Gio (m.60) et Méndez (m.67) par Levante

L’entraîneur de l’équipe de Valence, Ángel Villacampa, a utilisé une ligne de cinq défenses, comme au match aller; et il a réservé de solides joueurs offensifs tels que Alba Redondo, Carol Férez ou Gio Queiroz pour la dernière ligne droite, car avec un 0-1, il a forcé la prolongation.

Lyon a pris possession du ballon et est resté très intense dans la pression après la défaite pour ne pas donner à Levante la possibilité de déployer son jeu, mais au fil des minutes, les forces ont été égalisées et, après une demi-heure, une incombustible Paula Tomás a centré de la gauche pour Giovanna Crivelari, mais Tiane Endler a attrapé le ballon au dernier moment.

Levante a gêné Lyon d’une défense imprenable et d’un milieu de terrain solide, qui n’a pas trouvé d’écart ou a su profiter des occasions de coups de pied arrêtés, actions dont ils sont spécialistes, mais a manqué de clarté dans les derniers mètres pour aller se reposer avec la cravate noué.

La deuxième partie a commencé avec une occasion claire de Malard que María a tapé et avec un Chilien de Majri qui n’a pas pris de force et María a également pu le rattraper. Alba Redondo et Gio sont entrés sur le terrain de jeu et ont provoqué une première approche des CatalansMais, comme au match aller, Lyon a inscrit deux buts de suite.

A la minute 60, Majri a marqué le premier après un coup franc qui est allé directement dans le but levantin et trois minutes plus tard, Macario composa le numéro.

Cependant, Levante n’a pas abandonné et Cometti a coupé les distances instantanément, mais les Valenciens avaient désormais besoin de deux buts pour forcer la prolongation et n’ont pas été en mesure de maintenir le bon niveau de la première mi-temps pour égaliser.