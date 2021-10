Levante et Grenade sont pour quelques fêtes

31/10/2021 à 21h00 CET

.

Levante et Grenade se rencontrent à la Ciutat de València ce lundi, jour férié de la Toussaint, dans un match crucial, notamment pour l’équipe locale, qui ne gagne toujours pas en Liga après onze manches et en cas de défaite face à la photo de Robert Moreno il coulerait dans les lieux de descente.

Levante a cependant renforcé son moral grâce au point obtenu jeudi dernier face à l’Atlético de Madrid. Un match nul qui a également servi à améliorer la relation entre l’équipe et les supporters, qui ont fini par applaudir les joueurs pour l’effort fourni contre l’actuel champion de la Ligue.

Le central Jetée de Rober est licencié pour suspension après avoir été expulsé jeudi dernier et, en plus, les joueurs Sergio Postigo, Nemanja Radoja, Gonzalo melero, Roger Marti et Mustafi Shkodran sont blessés, bien que l’entraîneur Javi pereira donnera l’appel après le dernier entraînement de l’équipe cet après-midi.

La grande nouvelle de la liste pourrait être la présence de José Campaña, qui a passé plusieurs jours à s’entraîner au même rythme que ses coéquipiers après avoir surmonté la blessure musculaire qu’il a subie le 11 septembre contre le Rayo Vallecano.

Les cotés Miramon et Clerc, après s’être reposé contre l’Atlético, ils pourraient revenir dans le onze de départ et les nombreuses pertes dans l’axe de l’arrière provoqueront, en principe, que Pereira récupérer la ligne quatre avec Vezo et Duarte comme centrale.

Malsa, Bardhi et Pepelu, après un grand match contre l’équipe athlétique, ils pourraient répéter dans l’équipe de départ s’ils récupèrent bien physiquement, tandis que De fruits et Soldat Ils donneraient de l’air frais à l’attaque dans un match spécial de l’attaquant valencien contre son ancienne équipe.

Grenade visite Levante dans le but de remporter sa première victoire de la saison en tant que visiteur et de prolonger la séquence positive de trois jours sans perdre qui s’accumule.

L’équipe dirigée par Robert Moreno Il est dix-septième avec 8 points, seulement deux de plus que l’équipe levantine, et vient au choc après avoir battu Séville (1-0) et fait match nul consécutivement à Pampelune contre Osasuna (1-1) et jeudi dernier à domicile contre Getafe (1 -1).

Les rojiblancos affrontent le match avec le principe de ne pas perdre pour garder un adversaire direct en dessous pour la permanence et l’intention de gagner afin de s’éloigner des places de relégation.

Grenade a amélioré ses performances ces derniers jours après un mauvais début de championnat, bien que cette croissance ne se reflète pas encore dans le nombre de victoires ou de points attendus.

Moreno continue sans pouvoir compter sur quatre joueurs importants blessés depuis plusieurs jours : le défenseur central portugais dimanches Duarte et les médias Isma Ruiz, Le français Maxime Gonalons et le camerounais Yan Eteki.

L’entraîneur introduira quelques changements pour rafraîchir le onze après avoir joué jeudi contre Getafe, donc des joueurs comme Carlos Neva ou Alberto Soro et cela pourrait aussi être fait avec un trou dans le côté droit le colombien Santiago Arias.

Le schéma de jeu choisi, puisqu’il en a alterné plusieurs au cours des derniers matchs, déterminera les joueurs qui agiront à partir du milieu du terrain, avec des places fixes pour les hommes clés comme le milieu de terrain. Luis Milla ou l’attaquant colombien Luis Suarez.