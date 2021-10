Levante fait ses grands débuts en Europe

26/10/2021

Le à 21:04 CEST

.

Le Levante UD a battu son hôte Kauno Zalgiris 4-1 mardi dans la ville lituanienne de Kaunas à ses débuts victorieux dans le tour principal de la Ligue des champions dans un match qu’il a dominé de bout en bout avec une grande solidité, sans remarquer la pression et qu’il a résolu en première mi-temps avec ses trois premiers buts.

LEV

ZAL

LIFT UD, 4

(3 + 1) : Fede (p.), Araça, Maxi Rescia (1), Mario Rivillos (1), Rubi Lemos (1) -cinq de départ-, Hamza, Rafa Usín, Marc Tolrà, Pachu, Roger Serrano (1 ) et Juanjo.

KAUNO ZALGIRIS, 1

(0 + 1) : Lima Targino (p.), Albert Voskunovic, Alves Cardoso, Justinas Zagurskas, Pires dos Santos (1) -cinq de départ-, Ernestas Macenis (ps), Maksim Avetisian, Lukas Sendzikas, Deividas Reimaris, De Oliveira Naïve.

ARBITRES

Tomasz Frak (Pologne) et Yaroslav Vovchok (Ukraine). Ils ont montré un carton jaune à Maxi Rescia (18:39), de Levante UD; et De Oliveira Candido (6:33) et Justinas Zagurskas (21:35), de Kauno Zalgiris.

BUTS

1-0, Rubi Lemos (1:05); 2-0, Maxi Rescia (6:20); 3-0, Mario Rivillos (15:13); 4-0, Roger Serrano (25:43); 4-1, Pires Dos Santos (38:32).

INCIDENTS

Deuxième et dernier match de la première journée du Groupe 3 du Tour principal de la Ligue des Champions joué à la Zalgirio Arena (Kaunas, Lituanie).

Pourtant, L’équipe dirigée par Diego Ríos jouera la première place du groupe 3 ce mercredi à 15h30. (Barça TV et LaLigaSportsTV) contre un FC Barcelone qui s’est imposé 5-1 face au Biélorusse Viten Orsha. Bien entendu, les deux équipes espagnoles devront également disputer la troisième journée vendredi.

Seulement 65 secondes s’étaient écoulées lorsque Rubi Lemos a établi le 1-0 en profitant d’un rejet du but lituanien sur un tir de l’Araça et en donnant l’avantage à l’actuel dauphin espagnol.

L’équipe valencienne n’a à aucun moment baissé le piston, concédant à peine des arrivées à son rival et Mario Rivillos a défini avec un excellent pied gauche à l’équipe un bon jeu individuel à 2-0 alors qu’il passait par 7 ‘, bien que l’UEFA ait donné le but à son coéquipier Maxi Rescia alors que l’Argentin peignait légèrement le ballon avec sa tête.

Mario Rivillos a marqué un but et raté un penalty

| TWITTER

En outre, Levante a joué les huit dernières minutes de la première mi-temps avec son rival diminué par les cinq fautes accumulé. Cependant, c’est précisément dans cette partie de la rencontre que Vitinho et De Oliveira étaient plus proches de marquer pour Zalgiris, mais Rivillos a répondu avec son coup de poing et a mis le duel sur la bonne voie avec le troisième but cinq minutes avant la pause.

Mené par l’ancien Azulgrana Rivillos sur une base stellaire et par Hamza, le vice-champion espagnol a commencé la seconde mi-temps avec la même intensité. Il a trouvé sa place avec le 4-0 de Rubi Lemos, avec un tir acrobatique d’un corner qui s’est terminé dans le fond du but. Zalgiris, avec dix minutes d’avance, a placé le gardien-joueur pour tenter de rattraper le score.

Un remarquable Roger Serrano a marqué le quatrième but

| TWITTER

Il l’a fait avec un but de Vitinho à une minute et demie de la fin, mais le Levant a pu économiser des forces pour le duel de ce mercredi contre le Barça dans lequel, comme mentionné ci-dessus, la direction du groupe sera jouée, tandis que le troisième et dernier affrontement de l’équipe valencienne dans cette première phase se déroulera vendredi contre le Biélorusse Viten Orsha.