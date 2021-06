Levante Femenino et Valencia Femenino font match nul 1-1 et les points sont partagés

20/06/2021 à 15h30 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Champ Municipal El Terrer et qui a affronté le j’ai soulevé et à Valence il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. le Femmes Levante Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Club Athlétique Femmes à domicile (4-0) et l’autre devant Madrid CFF à domicile (2-3). Du côté de l’équipe visiteuse, le Valence Femmes a remporté le Sporting de Huelva Femmes dans son stade 3-1 et auparavant, il l’a également fait à l’extérieur, contre le Eibar Femmes par 0-1. Après le tableau de bord, l’équipe granota a été placée en troisième position, tandis que le Valence, pour sa part, est huitième à l’issue du duel.

La première moitié de l’affrontement a débuté de manière favorable pour les Femmes Levante, qui a créé la lumière avec un objectif de Esther, concluant la première mi-temps avec le score de 1-0.

En deuxième période est venu le but pour lui Valence Femmes, qui dressa les tables à l’aide d’un peu de Anita près de la conclusion, dans le 90, mettant fin au duel avec un résultat final de 1-1.

Pendant le match, les deux équipes ont utilisé tous leurs changements. Par le j’ai soulevé ils sont entrés du banc Ronde Alba, Banini, Jucinara, pleure Oui Martinez remplacement Lucie, Fiamma, Thomas, Andonova Oui Toletti, tandis que les changements par le Valence Ils étaient Anita, Julia Aguado, Ainhoa ​​A., Ortiz Oui Bonseconde, qui est entré par Un soleil, Jansen, Sandra, Paula Guerrero Oui Andujar.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le Valence Femmes il s’est classé huitième au classement avec 44 points. Pour sa part, Femmes Levante Avec ce point atteint, il a atteint la troisième place avec 70 points après le match.

Le lendemain, l’équipe de Marie Pry affrontera contre Atlético de Madrid Femmes, Pendant ce temps, il Valence Femmes José Bargués sera mesuré par rapport au Société Royale Féminine.

Fiche techniqueFemmes de Levante :P & abreve; r & abreve; luț & abreve;, Rocío Gálvez, Mendez, Tomás (Jucinara, min.61), Alharilla, Toletti (Martínez, min.86), Zornoza, Fiamma (Banini, min.60), Lucía (Alba Redondo, min. 46), Esther et Andonova (Lloris, min.77)Valence Femmes :Noelia Gil, Cristina Cubedo, Torroda, Esther, Paula Guerrero (Ortiz, min.80), Sandra (Ainhoa ​​​​A., min.80), Marta Carro, Asun (Anita, min.46), Andujar (Bonsegundo, min. .89 ), Jansen (Julia Aguado, min.71) et CarlaStade:Champ Municipal El TerrerButs:Esther (1-0, min. 43) et Anita (1-1, min. 90)