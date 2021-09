Levante Femenino prend les trois points contre Eibar Femenino (5-0)

29/09/2021 à 20h00 CEST

Les j’ai soulevé signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Eibar pendant le match joué dans le Champ Municipal El Terrer ce mercredi, qui s’est soldé par un score de 5-0. Les Femmes Levante Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre lui Vraies femelles Betis. Pour sa part, Eibar Femmes il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Club Athlétique Femmes. Avec ce résultat, le granota entier est cinquième, tandis que le Eibar Femmes est dixième après la fin du match.

La première moitié de l’affrontement a débuté de manière favorable pour l’équipe locale, qui a donné le coup d’envoi dans le Champ Municipal El Terrer grâce à un peu de Toletti. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un résultat de 1-0.

La deuxième moitié du match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe de Granota, qui a creusé les différences avec un but de Giovana queiroz à 51 minutes. Plus tard, il a marqué le Femmes Levante par un but de Giovanna à 78 minutes qui a établi le 3-0. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Femmes Levante à 85 minutes grâce à un double but de Giovanna. L’équipe granota s’est de nouveau jointe, ce qui a augmenté le score grâce à un nouveau but de Toletti, réalisant ainsi un doublé dans le temps additionnel, notamment en 92, terminant ainsi le match sur un score final de 5-0.

Concernant les changements, les joueurs de la j’ai soulevé qui sont entrés dans le jeu étaient Salles de bain, Andonova, Ronde Alba, Giovanna et Fiamma remplacement Irène Guerrero, je peins, Carol Ferez, Giovana queiroz et Alharilla, tandis que les changements dans le Eibar Ils étaient Ane Campos, Sara Navarro et Aida esteve, qui est entré pour remplacer Arène, Aida esteve et Perez.

Dans le match, l’arbitre n’a donné un carton jaune qu’à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Giovanna.

Avec ce résultat, le j’ai soulevé il reste huit points et le Eibar avec trois pointes.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la Primera Iberdrola : le Eibar Femmes tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Rayo Vallecano Femmes dans son fief, tandis que le Femmes Levante jouera contre lui Grenade Ténérife à domicile.

Fiche techniqueFemmes de Levante :P & abreve; r & abreve; luț & abreve;, Mendoza, Mendez, Tomás, Alharilla (Fiamma, min.86), Giovana Queiroz (Giovanna, min.79), Irene Guerrero (Baños, min.46), Toletti, Cometti, Pinto (Andonova, min.79) et Carol Férez (Alba Redondo, min.79)Eibar Femme :Malena Mieres, Arene (Ane Campos, min.73), Morera, Queralt, Pérez (Aida Esteve, min.73), Gantxegui, lvarez, Kuki, Elba, Arola et SheilaStade:Champ Municipal El TerrerButs:Toletti (1-0, min. 47), Giovana Queiroz (2-0, min. 51), Giovanna (3-0, min. 78), Giovanna (4-0, min. 85) et Toletti (5-0 , au moins 92)