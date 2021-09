Levante Femenino reçoit le Real Madrid Femenino le premier jour de la Primera Iberdrola

in

09/04/2021 à 11:16 CEST

Première rencontre de la Première Iberdrola à la recherche de nouveaux objectifs pour le j’ai soulevé et le Real Madrid, qui jouera dans le stade Champ Municipal El Terrer à 11h00 ce dimanche.

Les Femmes Levante il était en troisième position de la Primera Iberdrola la saison dernière avec 70 points et un bilan de 68 buts pour et 43 contre. Commencez cette nouvelle campagne avec Ange Villacampa en tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 29 joueurs.

Quant à l’équipe visiteuse, le Real Madrid Femmes Il était en deuxième position de la Primera Iberdrola la saison dernière avec 74 points et des chiffres de 75 buts en sa faveur et 33 contre. David Aznar Ce sera qui sera en charge de l’équipe qui se compose de 21 joueurs.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Champ Municipal El Terrer, en fait, les chiffres montrent une victoire et une défaite en faveur de la Femmes Levante. Le dernier affrontement entre les j’ai soulevé et le Real Madrid Ce tournoi s’est joué en mars 2021 et s’est terminé sur un score de 1-2 en faveur des locaux.