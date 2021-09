Levante Femenino sauve un point contre le Real Betis Féminas (1-1)

26/09/2021 à 13h00 CEST

Les j’ai soulevé et le Bétis à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Champ Municipal El Terrer. Les Femmes Levante Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Séville Femmes. Du côté de l’équipe visiteuse, le Réel Bétis perdu par un score de 0-5 lors du match précédent contre le Barcelone Femmes. Avec ce résultat, l’équipe Granota s’est classée en septième position, tandis que le Bétis, pour sa part, est douzième à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Réel Bétis, qui a créé le lumineux avec un peu de Mari paix à 27 minutes. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la moitié du duel est venu le but pour lui Femmes Levante, qui a obtenu l’égalité grâce à un but de Mendoza à la 76e minute, concluant le match avec un score de 1-1 au tableau d’affichage.

Depuis le j’ai soulevé entré Carol Ferez, Giovana queiroz et Andonova pour Giovanna, Cometti et Thomas, Pendant ce temps, il Bétis a donné le feu vert à Asantewaa, Vicky, Stefanie Da Eira et Plis, qui est venu remplacer Laurine, Jacobs, Mari paix et Lion.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Bétis (Paula Perea et Andrea Médina). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a entraîné l’expulsion de Paula Perea (2 jaunes). Au contraire, l’équipe à domicile a laissé le match sans cartes.

En ce moment, le j’ai soulevé obtient cinq points et le Bétis avec un point.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera dans leur fief : le Femmes Levante sera mesuré avec le Eibar Femmes et le Réel Bétis jouera contre lui Grenade Ténérife.

Fiche techniqueFemmes de Levante :Lopez, Mendoza, Mendez, Tomás (Andonova, min.73), Alharilla, Baños, Irene Guerrero, Toletti, Cometti (Giovana Queiroz, min.59), Giovanna (Carol Férez, min.59) et Alba RedondoReal Betis Féminas :Thalmann, Dorine, Ana González, Paula Perea, Nana, Andrea Medina, Jacobs (Vicky, min.54), Sosa, Leon (Folds, min.84), Mari Paz (Stefanie Da Eira, min.72) et Laurina (Asantewaa , min.54)Stade:Champ Municipal El TerrerButs:Mari Paz (0-1, min. 27) et Mendoza (1-1, min. 76)