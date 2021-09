Levante, le troisième rival de la semaine pour Barcelone

26/09/2021 à 09:32 CEST

Le FC Barcelone de Ronald Koeman reçoit Levante de Paco López lors de la septième journée de Liga. Après avoir subi deux nuls consécutifs contre Grenade et Cadix, les Catalans ont besoin d’une victoire : les pierres d’achoppement du Real Madrid (0-0 contre Villarreal) et de l’Atlético de Madrid (1-0 contre Alavés) donnent au choc une importance supplémentaire.

Les Catalans, qui Ils peuvent déjà compter sur Ansu Fati après plus de 11 mois d’absence, affrontez l’équipe combative de Granota dans un match qui pourrait être capital pour Ronald Koeman : au centre de l’ouragan après les matchs contre le Bayern, Grenade et Cadix, une défaite pourrait laisser son avenir très affecté et mettre fin à sa continuité à la tête de l’équipe.

L’équipe du Barça pourrait grimper à la cinquième place du classement si elle additionne les trois points et reste, avec un match de moins que les autres, cinq du Real Madrid et deux de l’Atlético de Madrid. Avec deux victoires et deux nuls, le FC Barcelone a besoin d’une victoire qui lui permette de suivre dans le sillage de la partie haute tout en récupérant des troupes et en retrouvant un bon niveau de jeu.

Une victoire à domicile, une question de précédent

Les Catalans accueillent Levante au Camp Nou, un territoire où ils n’ont jamais gagné : 18 victoires sur un total de 18 confrontations directes et où ils ont marqué deux buts ou plus dans 14 d’entre eux. De plus, sur les six derniers précédents, les Catalans ont gagné quatre fois, ont fait match nul et en ont perdu un autre.

Les Valenciens, en revanche, ne viennent pas non plus à un bon moment : Ils ajoutent 14 matchs consécutifs sans victoire en Liga, avec sept nuls et sept défaites, et n’ont ajouté que quatre points sur 18 possibles en ce début de saison 2021/22..