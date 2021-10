Levante licencie Paco López

10/04/2021

Le à 00:17 CEST

Le conseil d’administration de Levante UD et de la zone sportive, après la réunion qui s’est tenue cet après-midi, ont convenu de la non-continuité de Paco López comme entraîneur de l’équipe première granota“, rapporte ce dimanche le site internet de l’équipe Ciutat de València.

Paco López est le premier entraîneur de première division à tomber cette saison. La dernière défaite de Levante, sur le terrain de Majorque (1-0), la troisième d’affilée, après une chute au Camp Nou contre le FC Barcelone (3-0) et à domicile contre le Celta (0-2).

Levante a clôturé la huitième journée dans la zone de relégation, avec 4 points, en battant seulement le Deportivo Alavés (3 points) et Getafe (1 point). Ci-dessus, Grenade, avec 6 points après les trois ajoutés ce dimanche contre Séville (1-0).

Un coach historique

Le site Web de Levante ajoute que Paco López a mené l’équipe en 147 matchs et mène “le classement des entraîneurs levantins avec le plus de victoires en première division, devenant l’entraîneur qui a dirigé le plus de matchs dans l’histoire du club. De plus, sous son management, Levante UD a pu disputer une demi-finale de la Copa SM El Rey”.

De Levante UD a remercié Paco López et son équipe d’entraîneurs « Son énorme implication, son engagement, son travail, son dévouement, son affection et sa proximité à tous les niveaux du club », et ils leur ont souhaité à tous “bonne chance, tant sur le plan personnel que professionnel”.