Levante ne signera pas pour Mustafi, la date de la chirurgie toujours en attente

13/12/2021 à 15h47 CET

.

Levante ne prévoit pas de recruter un défenseur central sur le marché d’hiver malgré la blessure de l’Allemand Mustafi Shkodran, qui souffre d’une entorse au genou droit et sera absent pendant environ trois mois, bien qu’il ne soit pas encore décidé quand il sera opéré.

L’entraîneur de Levante, Alessio Lisci, Il a exclu que le club signe à ce poste car il fait pleinement confiance aux quatre autres centres qu’il a : Rubén Vezo, Oscar Duarte, Jetée de Rober Oui Sergio Postigo.

« Nous avons pleinement confiance en leur performance et nous devons les faire bien performer, nous verrons le marché, mais (la blessure à Moustafi) rien ne change car je fais entièrement confiance aux joueurs & rdquor;, a commenté ce lundi Alessio, qui a laissé la porte ouverte pour se renforcer en janvier, mais à d’autres postes.

Le sélectionneur italien a également annoncé que « ce n’est pas encore décidé & rdquor; le jour de l’opération Moustafi mais il a commenté que ce serait le plus tôt possible et a regretté la perte de la centrale allemande.

“Es una baja muy importante porque sabemos el nivel que tiene”, afirmó sobre el central, que se retiró lesionado del partido del pasado sábado ante el Espanyol en Cornellà y sufre un sufre un esguince de Grado III en el ligamento colateral externo de la rodilla droite.