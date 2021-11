Levante, parmi les pires équipes de la Liga

11/06/2021 à 22:33 CET

Levante de Javier Pereira a raté un point (2-1) sur la corne lors de sa visite à Mendizorroza et s’enfonce dans le tableau avec seulement six points sur 39 possibles. Avec la défaite, l’équipe valencienne ajoute un total de 21 matchs consécutifs sans victoire en Liga, le quatrième pire bagage de toute l’histoire de la compétition : seul le Sporting (24) en 1997 et 1998, Elche (22) en 1989 et 2013 et Real Burgos (22) en 1992 et 1993 sont au-dessus.

Les granotas, qui étaient en avance dans l’électronique pendant plus d’une heure de jeu, Ils ont laissé échapper une victoire vitale juste avant la troisième pause de l’équipe nationale : deux buts de Joselu, le deuxième sur le klaxon, ont condamné une équipe qui n’a pas fini de carburer. Le limogeage de Paco López et l’arrivée de Javier Pereira n’ont pas changé la donne : l’équipe continue de montrer de nombreuses faiblesses défensives et toujours sans gagner avec six nuls et sept défaites jusqu’à présent cette saison 2021/22.

ALA 2-1 LEV (FT) – Le plus de matchs consécutifs SANS VICTOIRE dans TOUTE l’histoire de la Liga : [24] Sportif (1997-1998)

[22] Elche (1989-2013)

[22] Burgos réel (1992-1993)

[21*] LEVANTE (2021)

[21] Osasuna (2016-2017) [*] séquence toujours en vigueur – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 6 novembre 2021

L’équipe du Barça est la pire équipe des cinq grands en 2021 avec Brest : les deux équipes ont ajouté cinq victoires jusqu’à présent cette année et sont en bas du classement derrière Getafe, qui a remporté la première victoire contre le RCD Espanyol et se classe avec six. Ceux de Javier Pereira sont en bas de tableau avec six points et sont à cinq du salut, actuellement marqué par la Grenade de Robert Moreno.

Pas de prévisions d’amélioration

Levante a ajouté un point sur les 12 derniers possibles et continue dans la zone chaude du tableau : avec les mêmes points que Getafe (6), mais avec un match de plus, les deux clubs sont les pires de cette édition 2021/22 de LaLiga. Elche de Fran Escribá complète la descente, ajoutant un total de 10 points sur 36 possibles dans cette première partie de la saison.

L’équipe de Javier Pereira a 12 buts en faveur et un total de 25 contre et la fragilité défensive de l’équipe est l’une des principales causes de la situation actuelle de l’équipe. Il en a concédé 12 au total lors des quatre derniers matchs : cinq contre Séville, deux contre l’Atlético, trois contre Grenade et deux contre Alavés.