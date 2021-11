Levante présente les pires records défensifs et offensifs de Primera

04/11/21 à 12:05 CET

Levante, qui est la seule équipe Première à ne pas avoir encore gagné cette saison et est avant-dernière avec six points, présente les pires records défensifs et offensifs de la catégorie, selon le média spécialisé ‘Whoscored’ et les statistiques officielles de la Ligue. .

Ce site spécialisé dans les statistiques du football européen place Levante en bas du classement Primera après avoir analysé de nombreuses variables de son jeu, tant défensivement qu’offensivement après les douze premières journées.

Ses données ne sont pas non plus bonnes du côté offensif. Levante est la deuxième pire équipe de la ligue en tirs par match, avec moins de neuf tirs par match, et n’est capable de tirer au but que trois fois par match.

Malgré le fait qu’avec onze buts, il a plus de buts en faveur que certains de ses rivaux pour la permanence, comme Getafe, Alavés ou Elche, le nombre réduit de fautes qu’il provoque dans ses attaques fait que « Whoscored » lui donne la pire moyenne de toute la Première Division.

Au-delà des mauvais records obtenus au cours des matches, Levante a enchaîné vingt matches consécutifs en Ligue sans connaître la victoire et se rapproche du record historique du Sporting de Gijón, qui en a enchaîné vingt-quatre d’affilée sans gagner entre 1997 et 1998.