Levante sera le rival du Barça en finale de Ligue

20/06/2021 à 23:11 CEST

SB

Levante FS a battu Viña Albalí Valdepeñas 4-1 dans un match historique qui permet à l’équipe valencienne de disputer pour la première fois la finale de la Ligue, contre Barcelone, en plus de se qualifier pour jouer la prochaine édition de la Ligue des Champions, après avoir remporté le série demi-finale (2-1)

LEV

VAL

j’ai soulevé

Fede, Maxi Rescia, Pedro Toro, Gallo et Rubi Lemos – cinq départs – Roger, Rivillos, Marc Tolrá, Esteban, Usín.

Valdepeñas

Edu, Jose Ruiz, Nano, Chino et Matheus Preá -cinq titulaires- Catela, Rafa Rato, Juanan, Dani Santos et Sergio González

Buts

1-0 M.12 Rubis. 2-0 M. 21. Édu (pp). 3-0 M. 26 Esteban. 4-0 M.36 Estéban. 4-1 M. 38 Chinois.

Arbitres

Felipe Madorrán (principal) et Urdanoz Apezteguia. Ils ont montré le jaune pour Levante à Usín, Roger et Jorge Santos et pour Viña Albalí à Rafa Rato, Dani Santos, Sergio González et Edu.

Incidents

Troisième et dernier match de la série des demi-finales de la Ligue joué dans le pavillon municipal de Paterna devant 800 spectateurs.

L’équipe de David Ramos, grandement diminué par les blessures, a bien supporté la première mi-temps, au cours de laquelle, malgré son abandon à la mi-temps avec un désavantage minime, il s’est relevé et a eu des chances d’avoir réalisé un meilleur set. Cependant, un but contre son camp dans la première minute de la reprise a porté un coup définitif au moral de l’équipe visiteuse qui était déjà à la merci d’un Levante supérieur.

Le premier acte a été très rythmé, pratiquement sans interruption, les deux équipes étant très concentrées. Levante a averti avec deux tirs de Maxi Rescia qui a trouvé une excellente réponse de la méta Édu.

L’erreur de Matheus Preá empêché Viña Albali d’atteindre son objectif d’avancer sur le tableau d’affichage. Précisément une erreur du seul Brésilien avec Fede dans le jeu suivant, il a mené le premier but de Levante, après une belle action sur l’aile gauche Rubis cela a surpris avec un tir puissant sur le bâton court d’Edu.

La seconde mi-temps n’aurait pas pu plus mal commencer pour Viña Albali, qui dans une action malheureuse, le dégagement de Nano sous les bâtons a touché Edu et s’est terminé par le deuxième but des Valenciens.

Le but a pesé lourdement sur l’équipe de Valdepeñas, groggy contre un Levante qui a complètement dépassé son rival. Édu, avec ses arrêts, il a à peine gardé son équipe et Esteban il a marqué le 3-0 qui a provoqué le temps mort de David Ramos pour empêcher son équipe de s’effondrer.

Une entrée laide de Rafa à Usin cela a provoqué un grand tangana qui a provoqué un barrage de cartes. à la 6e minute de la seconde mi-temps. Une fois les nerfs apaisés, Levante a tenté de calmer le jeu et Viña Albali, avec Nano comme gardien de but, s’est retournée dans les dix dernières minutes du match en essayant de trouver un but qui leur donnerait un fil d’espoir.

L’excellente défense de l’équipe de Diego Rios il a résisté à la tempête de l’équipe viticole et a attendu l’occasion de terminer la partie. Pedro Toro gaspillé une double pénalité mais juste une minute plus tard une récupération locale a permis Esteban marquer contre et faire 4-0. Dans un jeu de stratégie chinois a marqué le but d’honneur de l’équipe visiteuse à la dernière minute du match.