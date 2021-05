Levante voit le bon, le mauvais et le carrément laid de Barcelone

Le résultat d’un match à gagner sur un terrain où les Blaugranes se débattaient ces derniers temps n’aurait jamais vraiment dû être mis en doute dès la deuxième minute, lorsque le Barça avait l’air menaçant et Pedri s’est rapproché.

C’était bien de voir les visiteurs sortir du premier coup de sifflet et donner l’impression que leur jeu offensif avait vraiment un but.

Si Pedri avait mis ses chaussures de tir, il aurait marqué un tour du chapeau avant la mi-temps, même si nous ne pouvons pas être trop durs avec un joueur de 18 ans qui a déjà disputé 51 matchs avec la première équipe lors de sa première. saison au club. Une statistique étonnante et pleinement méritée.

Une période de 10 minutes dans les 45 premières places de côté, Levante n’était pas à la hauteur de l’équipe de Ronald Koeman avant la pause. À ce stade, on ne pouvait s’empêcher de penser que la défaite contre Grenade était une véritable opportunité manquée.

Les pensées se tournaient déjà pour espérer que l’Atletico et le Real Madrid perdraient des points lors de leurs rencontres mercredi et jeudi respectivement.

Photo par Alex Caparros / .

En effet, 10 chances en première mi-temps, c’est autant que le Barça en a réussi en première mi-temps cette saison, et une grande partie du mérite en revient à Ousmane Dembele.

Le Français a mis du temps à se mettre en route, et l’idée qu’il ferait n’importe quelle sorte de défense dans un rôle d’ailier était risible. C’était la première erreur de Koeman.

Cependant, rien ne l’arrête quand il est en plein vol et son sprint de gazelle à partir d’un départ arrêté est une joie à voir.

Une magnifique démonstration de rythme et une belle prestation tout en déséquilibré pour le but de Pedri ont montré à tout le monde exactement ce dont Dembele est capable quand il est d’humeur et le bon état d’esprit.

Leo Messi a donné la contribution d’un capitaine qui comprenait son 37e but de la saison toutes compétitions confondues – dans ce qui est censé être une autre mauvaise saison pour lui.

Lionel Messi fait passer le Barca en tête contre Levante! Une arrivée parfaitement maîtrisée de la légende et un objectif important dans la course au titre pic.twitter.com/7OuFlTLujv – Premier Sports (@PremierSportsTV) 11 mai 2021

À la lumière de ses réalisations par rapport à ses contemporains, ce récit particulier est, franchement, pathétique.

Le seul domaine qui doit manifestement encore être abordé est la défense.

Levante n’a pas tenté sa chance au départ, bien qu’ils aient l’air dangereux chaque fois qu’ils ont avancé avec menace.

Clément Lenglet en particulier a regardé une force épuisée – encore une fois – et l’a fait récemment dans les deux quatre ou trois arrière. Normalement un exposant calme de l’art défensif, Lenglet semble nerveux en possession et cela s’est montré à la fois dans sa terrible distribution de ces derniers temps et dans son affreuse prise de décision.

Le but de Gonzalo Molero juste avant l’heure a été conçu grâce à un mouvement d’attaque de base au mieux, et pourtant la finition était intelligente et efficace. Idem, le but de Morales et le troisième qui était un poignard pour les espoirs du Barça après que Dembele les ait soulevés à nouveau.

Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via .

Et puis nous arrivons au patron. Eh bien, il ne le sera plus longtemps.

Les vautours tournaient déjà après l’échec du Barça contre Atleti, mais une autre performance inepte en seconde période et des substitutions déconcertantes parlent d’un manager qui, pour tout le bien qu’il a fait cette saison et qu’il ne faut pas oublier, est hors de sa profondeur quand les grandes occasions se présentent.

Pas de Riqui Puig avant les derniers coups, Dembele off quand il y avait une chance qu’il puisse fournir la poussée de rythme tardive pour ouvrir une ligne arrière fatigante de Levante. Le pire de tout a été de faire appel à Sergi Roberto pour remplacer Ronald Araujo quand Oscar Mingueza est assis sur le banc. Allez mec!

J’applaudis le Néerlandais pour sa bravoure à faire venir les jeunes qui formeront l’équipe au cours des prochaines années, mais ses limites, en particulier sa gestion en jeu, se sont vraiment manifestées au cours des deux dernières semaines – juste au moment où le Barca avait besoin de cet extra. pousser pour les faire franchir la ligne.

Il est peut-être temps pour Xavi de revenir …