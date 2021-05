Levante vs Barcelone, La Liga: Actualités de l’équipe, aperçu, compositions, prédiction de score

Levante UD (14e, 39pts) vs FC Barcelone (3e, 75pts)

Compétition / Tour: 2020-21 La Liga, 36e journée

Barcelone Outs & doutes: Ansu Fati, Philippe Coutinho, Matheus Fernandes (sort)

Levante Outs & Douts: José Campaña, Nemanja Radoja, Nikola Vucevic, Sergio Postigo (doute)

Date / heure: Mardi 11 mai 2021, 22h CET (Barcelone), 21h BST / WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 16h ET, 13h PT (USA), 1h30 IST (Inde, mercredi)

Lieu: Estadi Ciutat de València, Valence, Espagne

Arbitre: José Luis Munuera Montero

VAR: César Soto Grado

Après une performance brutalement décevante et une chance gâchée de devenir le favori du titre en Liga ce week-end, Barcelone revient à l’action avec un match à l’extérieur contre Levante dans la belle ville de Valence.

Si le Barça avait fait son travail et battu l’Atlético Madrid samedi, il aurait été en tête du classement avec trois matchs gagnables pour terminer le travail et conquérir le titre grâce au match nul du Real Madrid contre Séville dimanche. Ivan Rakitic aime clairement toujours le Barça et a fait de son mieux pour aider, mais son ancien club ne peut tout simplement pas rassembler ses affaires quand cela compte le plus.

Ce sera l’héritage de la saison: quand ça compte vraiment, le Barça a disparu. Ils étaient dépassés, dépassés et dépassés dans chaque grand match, et l’échec à remporter les récents affrontements cruciaux à domicile contre Grenade et l’Atlético, qui aurait à peu près garanti le championnat, en est un excellent exemple.

Ronald Koeman fait tout son possible pour ne pas revenir en tant qu’entraîneur la saison prochaine, et un autre mauvais résultat contre Levante ne l’aidera pas à gagner Joan Laporta. Le Barça a à nouveau la chance de prendre la tête du classement alors qu’il joue devant les deux équipes madrilènes, et faire pression sur le Real et l’Atlético, qui ont tous deux des matchs difficiles en milieu de semaine, est une obligation pour le Barça.

Levante a toujours été une équipe difficile à affronter, mais c’est le moment idéal pour les affronter, les hôtes de mardi n’ayant remporté que deux matchs à domicile en 2021 et entrant dans celui-ci sur une séquence de cinq matchs sans victoire qui comprend quatre défaites. Le Barça est clairement favori et doit gagner tout en performant, non seulement pour garder ses petits espoirs de titre mais pour terminer la saison avec une certaine dignité.

Dansons.

LIGNES POSSIBLES

Barcelone (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet; Roberto, De Jong, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Griezmann

Levante (3-4-1-2): Fernández; Coca, Duarte, Vezo; Fils, Pier, Melero, Toño; Rochina; Martí, Morales

PRÉDICTION

Le Barça a été plutôt bien loin de chez lui en 2021 et il n’est plus vraiment sous pression, alors j’attends en fait une bonne performance de cette équipe lorsque les matchs n’ont pas trop d’importance: 4-1 Barça.