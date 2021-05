Levante vs Barcelone, La Liga: score final 3-3, le Barça s’effondre en seconde période, perd à nouveau des points

Barcelone est désormais presque certainement hors de la course au titre de la Liga après avoir échoué au sommet du classement pendant au moins 24 heures grâce à un horrible match nul 3-3 contre Levante mardi soir. Après avoir pris une solide avance de deux buts en première mi-temps, les Blaugrana ont concédé trois fois en dernière période et Ronald Koeman a eu l’une des pires performances d’entraîneur de ces derniers temps pour coûter deux points au Barça et garantir à peu près qu’il ne remportera pas le titre. cette saison.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a fait un début de match rapide, avec deux grosses occasions dans les cinq premières minutes avec des combinaisons entre Frenkie De Jong et Pedri, mais Pedri a raté les deux occasions et les Blaugrana n’ont pas pu obtenir un but précoce.

Ensuite, le jeu a beaucoup ralenti, aucune des deux équipes n’étant capable de blesser l’autre, et Levante était à l’aise de garer le bus, ce qui n’aidait pas non plus l’aspect amusant. Lentement mais sûrement, cependant, le Barça a commencé à trouver des espaces pour contre-attaquer alors que l’équipe locale cherchait à avancer un peu plus, et Ousmane Dembélé et Jordi Alba sont devenus de vrais problèmes sur les ailes, ce qui a conduit à des buts pour le Barça.

Le premier but est venu d’une belle accumulation sur le côté gauche et le centre d’Alba a été dévié au poteau le plus proche et est passé par-dessus tous les défenseurs de Levante pour trouver Lionel Messi tout seul au bord de la zone. Le capitaine a marqué une superbe première volée et le Barça avait la tête. 10 minutes plus tard, Messi a relâché Dembélé sur la droite, le Français n’a jamais abandonné la passe et a donné un tap-in à Pedri, et le jeune milieu de terrain ne pouvait pas le rater cette fois.

À la mi-temps, une bonne fin de la mi-temps a permis au Barça de garder le contrôle et de bien finir le travail en dernière période.

DEUXIÈME PARTIE

Ronald Koeman, pour des raisons qu’il ne peut qu’expliquer, a décidé d’enlever Ronald Araujo, qui a réalisé une excellente première mi-temps, et d’envoyer Sergi Roberto en tant que défenseur central sans changer de formation. Le remplacement était horrible et cela s’est tout de suite montré alors que le Barça commençait à perdre le ballon à l’arrière apparemment toutes les 30 secondes et que Levante avait chance après chance.

Il n’a fallu que 15 minutes pour que les cadeaux du Barça leur coûtent gros, et Gonzalo Melero et AJ Morales ont marqué pour Levante pour égaliser le match avec 30 minutes à jouer. Heureusement pour le Barça, ils ont réussi à répondre rapidement et Dembélé a marqué un excellent but pour redonner une longueur d’avance aux visiteurs, mais le match était grand ouvert et Levante avait l’air plus que vivant dans les 20 dernières minutes.

Il semblait que le Barça avait finalement résisté à la tempête et commencé à reprendre le contrôle de la possession et du match, mais Koeman a effectué un autre remplacement étrange lorsque Óscar Mingueza a remplacé Pedri, ce qui a déplacé Roberto au milieu de terrain dans une tentative désespérée de Koeman de corriger sa première erreur.

Ensuite, Sergiño Dest est entré, n’a pas pu suivre la course de Toño, et l’arrière latéral de Levante a croisé le ballon à Sergio León qui a marqué un très bel égaliseur. Koeman n’avait toujours pas terminé son désastre d’entraîneur, donc Sergi Roberto a quitté le terrain après seulement 40 minutes et a été remplacé par Riqui Puig qui est intervenu sans assez de temps pour impacter le match.

Le coup de sifflet final est venu mettre fin à une autre nuit horrible pour le Barça, qui a réussi à donner une avance de deux buts en seulement 15 minutes et a défendu comme des tout-petits en seconde période. Et ils ont également été entraînés par un enfant en bas âge. Quel désastre.

Levante: Fernández; Miramón (Coke 75 ‘), Vezo, Duarte (Malsa 61’), Toño; De Frutos, Rober, Melero, Bardhi (Gómez 61 ‘); Morales (Giorgi 90 ‘), Martí (75’)

Buts: Melero (57 ‘), Morales (59’), León (83 ‘)

Barcelone: Ter Stegen; Araujo (Roberto 46 ‘(Puig 85’)), Piqué, Lenglet; Dembélé (Dest 81 ‘), De Jong, Busquets, Pedri (Mingueza 74’), Alba; Messi, Griezmann (Braithwaite 81 ‘)

Buts: Messi (25 ‘), Pedri (34’), Dembélé (64 ‘)