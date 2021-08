Levante vs Real Madrid 2021 en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

in

Le Real Madrid visite Levante dans ce qui sera le deuxième match de l’équipe de la saison 2021-2022 de la Liga. Los Blancos a réalisé une performance solide et convaincante contre Alaves le week-end dernier et tentera de faire de même à Valence même s’ils seront privés de Toni Kroos et de Luka Modric.

Fede Valverde commencera sûrement le match aux côtés de Casemiro, puis l’entraîneur Carlo Ancelotti aura le choix entre trois options différentes pour la place restante au milieu de terrain. Il pourrait soit lancer Isco, qui est l’option la plus naturelle et la plus probable à moins que le milieu de terrain espagnol ne quitte le club. Ensuite, Alaba pourrait également y être déployé si Ferland Mendy ou Marcelo étaient disponibles, mais la nouvelle signature de Madrid sera probablement déployée en tant qu’arrière gauche. Enfin, Ancelotti a confirmé qu’il avait utilisé Marco Asensio comme milieu de terrain central à l’entraînement, il pourrait donc essayer cette option.

Quoi qu’il en soit, Levante a toujours fait preuve d’un grand sang-froid sous la direction de l’entraîneur Paco Lopez, donc Madrid devra performer à un niveau élevé s’il veut gagner les trois points ce soir.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 22/08/2021

Temps: 22h00 CEST, 16h00 HNE.

Lieu: Estadio Ciudad de Valencia, Valence, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

