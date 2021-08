Levante vs Real Madrid, 2021 La Liga: alignements prévus

in

La visite du Real Madrid à Levante est importante, même s’il ne s’agit que du deuxième match de la saison 2021-2022. Los Blancos ont la chance de profiter du match nul de Barcelone contre l’Athletic Bilbao et le faire sans Toni Kroos et Luka Modric donnerait certainement à l’équipe un peu d’élan et de confiance pour l’avenir.

Le Real Madrid a prédit XI : Courtois, Vazquez, Nacho, Militao, Alaba, Casemiro, Valverde, Isco, Bale, Hazard, Benzema.

Levante a prédit XI : Fernandez ; Fils, Duarte, Rober, Clerc; de Frutos, Campana, Melero, Morales; Marti, Roger.

Isco est le remplaçant le plus naturel de Modric, bien qu’Ancelotti puisse également déployer Asensio à cet endroit s’il ne fait pas confiance à Isco, qui n’a pas joué à un niveau élevé depuis un certain temps. Ancelotti lui-même a confirmé lors de sa conférence de presse d’avant-match qu’il avait utilisé Asensio comme milieu de terrain central lors des dernières séances d’entraînement, il est donc certainement une option pour cette place si Isco n’a pas été impressionnant à l’entraînement.

En dehors de cela, Ancelotti commencera probablement la même équipe qui a fait le travail contre Alaves de manière convaincante la semaine dernière.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 22/08/2021

Temps: 22h00 CEST, 16h00 HNE.

Lieu: Estadio Ciudad de Valencia, Valence, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

