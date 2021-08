L’évaporation de la mer affaiblira El Niño et La Niña, prévient une étude

30/08/2021 à 8h05 CEST

Même les phénomènes atmosphériques qui ont équilibré le climat au cours des derniers siècles ne pourront échapper aux conséquences du changement climatique. Sur une planète plus chaude, les changements climatiques naturels liés à les variations de température des océans, qui apportent chaleur avec El Niño et fraîcheur avec La Niña – connu sous le nom d’oscillation australe ou ENSO, en anglais – vont s’affaiblir. Cela aura de graves conséquences pour toute la planète.

C’est ce qu’affirme un groupe de chercheurs de l’IBS Center for Climatic Physics, qui conclut dans un article publié dans Nature Climate Change, que ce cycle naturel présent depuis 11 000 ans pourrait se terminer dans un avenir plus chaud où règnent les gaz à effet de serre.

L’oscillation australe correspond à l’apparition, de temps à autre, d’eaux de surface plus chaudes (El Niño) ou plus froides (La Niña) que la normale dans le Pacifique tropical central et oriental.

C’est-à-dire que les eaux de surface du Pérou, de l’Équateur et du sud de la Colombie souffrent d’anomalies thermiques qui, à leur tour, précipitent des changements à grande échelle des vents atmosphériques, en particulier dans le Pacifique et en Amérique latine. Cependant, un facteur tel que le changement climatique peut produire un changement brutal dans ce phénomène atmosphérique naturel.

Pour déterminer jusqu’où ira cette modification, les chercheurs se sont appuyés sur une série de simulations qui, avec toute la puissance des ordinateurs actuels, sont capables de recréer un scénario avec un détail allant jusqu’à 10 kilomètres d’océan et 25 kilomètres d’atmosphère.

Cela permet de simuler de manière réaliste les cyclones tropicaux atmosphériques et les vagues d’instabilité tropicale dans l’océan Pacifique, qui jouent un rôle clé dans la génération et l’achèvement d’événements tels que El Niño et La Niña.

Les ordinateurs de l’équipe de recherche, situés en Corée, ont fonctionné pendant plus d’un an sans interruption. Pendant ce temps, ils ont réussi à simuler un siècle de variations climatiques dans trois scénarios différents, l’un avec le climat actuel et deux autres à différents niveaux de réchauffement climatique, l’un plus modéré et l’autre plus sévère.

« Le modèle a généré 2 milliards d’octets de données ; assez pour remplir environ 2 000 disques durs & rdquor;, a déclaré Sun-Seon Lee, qui a mené les expériences. Une fois toutes les données collectées, les scientifiques se sont concentrés sur la façon dont ENSO allait changer en raison d’une augmentation de la concentration de gaz à effet de serre.

Jusqu’à présent, les scientifiques ne savaient pas si les phénomènes El Niño et La Niña allaient s’affaiblir ou, au contraire, augmenter. “Deux générations de climatologues ont analysé cette question à l’aide de modèles climatiques de complexité variable & rdquor;, indique Axel Timmermann, co-auteur de la recherche, qui rappelle que dans ces expériences” certains modèles prédisaient qu’ils seraient plus faibles, mais d’autres parlaient d’un plus grand changement de température dans le Pacifique oriental & rdquor ;. « Les juges délibéraient encore & rdquor;, sentence. Ce que ces modèles passés avaient en commun, c’est qu’ils simulaient une température dans le Pacifique équatorial trop froide par rapport aux observations faites.

“Cela les a empêchés de représenter adéquatement l’équilibre délicat entre les processus de rétroaction positive et négative qui sont importants dans le cycle ENSO”, explique le chercheur.

Des résultats clairs : le cycle va s’affaiblir

“ETje Le résultat de nos simulations informatiques est clair : l’augmentation des concentrations de CO2 affaiblira l’intensité du cycle de température à travers lequel ENSO & rdquor;, conclut Christian Wengel, premier auteur de l’étude et chercheur à l’Institut Max Planck de météorologie de Hambourg en Allemagne.

En suivant le mouvement de la chaleur dans le système couplé de l’atmosphère et de l’océan, les scientifiques ont pu déterminer qui sera responsable de l’effondrement du système ENSO : l’évaporation rapide de la mer.

Selon les chercheurs, les futurs événements El Niño perdront de la chaleur dans l’atmosphère plus rapidement, en raison de l’évaporation de la vapeur d’eau, qui, à son tour, aura tendance à refroidir l’océan. En outre, la réduction de la future différence de température entre le Pacifique tropical oriental et occidental inhibera également le développement de températures extrêmes au cours du cycle ENSO.

D’autre part, ces deux facteurs seront compensés par un affaiblissement futur projeté des vagues océaniques d’instabilité tropicale, qui sont celles qui accélèrent la disparition de l’événement La Niña. Ces vagues océaniques, qui peuvent couvrir jusqu’à 30 % de la circonférence totale de la Terre, remplacent les eaux équatoriales plus froides par des eaux plus chaudes en dehors de l’équateur., accélérant ainsi sa disparition.

« Il y a un bras de fer entre les rétroactions positives et négatives dans le système ENSO, qui penche du côté négatif par temps plus chaud. Cela signifie que les événements futurs de El Niño et La Niña ne pourront plus se développer de la même manière& rdquor;, déclare Malte Stuecker, co-auteur de l’étude et professeur adjoint à l’Université d’Hawaï. dans M & amacr; noa.

Quoi qu’il en soit, comme le soulignent les chercheurs, « indépendamment des détails sur l’évolution future d’El Niño, les pluies et la sécheresse seront plus extrêmes à l’avenir, du fait que nous vivrons dans un monde plus chaud avec une cycle hydrologique. sur les stéroïdes », insiste Stuecker.

“Malgré les projections sur la façon dont ENSO peut changer en raison de l’action humaine, d’autres rapports et articles montrent que ses impacts sur la pluie sont très susceptibles de s’améliorer, ce qui a des implications importantes dans le monde et dans le Pacifique”, a-t-il déclaré, pour sa part, la scientifique Christina Karamperidou.

Et c’est que le GIEC et une étude récente publiée dans la revue Nature, concluent que le changement climatique se produit déjà, s’accélère et est sans équivoque causé par l’homme. “Le dernier rapport du GIEC montre clairement que si nous ne réduisons pas drastiquement nos émissions, nous nous dirigerons vers des températures que la Terre n’a pas vues depuis des millions d’années”, résume Stuecker.

