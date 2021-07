LeVar Burton a demandé à sa femme comment il s’en était sorti après son premier jour de danger. Elle était honnête

Dire que Jeopardy! est une institution culturelle serait un euphémisme. L’incarnation originale de l’émission a commencé à être diffusée en 1964 avec Art Fleming en tant qu’hôte, mais la version de Jeopardy! que nous connaissons et aimons tous créé en 1984 avec nul autre que le bien-aimé Alex Trebek. Depuis le décès de Trebek en 2020, Jeopardy! s’est poursuivi avec une variété d’hôtes invités, dont le grand champion et GOAT en titre Ken Jennings, Mayim Bialik de The Big Bang Theory et, plus récemment, Reading Rainbow et le vétéran de Star Trek LeVar Burton.