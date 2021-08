LeVar Burton a gagné six chiffres pour une cause spéciale

Le temps de LeVar Burton en tant qu’hôte invité de Jeopardy s’est terminé vendredi. Pendant son temps sur le programme, Jeopardy a fait un don à l’association caritative de son choix, Reading is Fundamental. Jeopardy est en train de faire don du même montant de gains gagnés lors du passage d’invité respectif d’un hôte à l’organisme de bienfaisance de son choix. L’œuvre caritative de Burton, en particulier, a beaucoup gagné grâce en grande partie à l’actuel champion de Jeopardy, Matt Amodio, qui a déjà remporté plus de 200 000 $ dans le cadre du programme de quiz.

L’association caritative de Burton a récolté 204 800 $, comme l’a noté le compte Twitter officiel de Jeopardy. Ce montant sera reversé à l’association caritative du choix de l’hôte, Reading is Fundamental, une organisation qui lui tient à cœur. Son organisme de bienfaisance a pu gagner autant d’argent grâce aux séquences impressionnantes du champion en titre, Amodio. Entertainment Weekly a rapporté qu’après qu’Amodio ait remporté 74 000 $ dans l’épisode de jeudi, il fait désormais partie des 10 meilleurs concurrents de Jeopardy de tous les temps. Le champion actuel occupe actuellement la 9e place de la liste entre Seth Wilson et Arthur Chu. Actuellement, Amodio a gagné 268 800 $.

Un total impressionnant de 204 800 $ reversé à Reading is Fundamental, grâce à l’apparition de @levarburton sur Jeopardy ! @RIFWEB pic.twitter.com/W4xq8f3ZwY — Danger ! (@Jeopardy) 31 juillet 2021

Le passage de Burton en tant qu’hôte invité était très attendu, car de nombreux téléspectateurs souhaitent qu’il soit nommé animateur permanent de l’émission après la mort d’Alex Trebek en novembre. Les fans ont vraiment adoré voir l’acteur derrière le pupitre pendant son émission. En fait, après le tout premier épisode, il y avait des fans de Jeopardy qui disaient déjà que Burton devrait avoir le concert à temps plein. Selon Burton lui-même, il pense qu’il est la personne la mieux adaptée pour le poste. Lors d’une interview avec Entertainment Weekly, il a souligné à quel point il pensait qu’il devrait être l’hôte permanent de Jeopardy.

“J’ai réfléchi et pensé et pensé – j’ai demandé à des amis et à ma famille de m’aider à identifier quelqu’un qui est plus qualifié que moi pour le travail”, a expliqué Burton. “Je ne crois pas qu’il y ait quelqu’un qui soit mieux adapté que moi pour ce travail. Et j’irai dans ma tombe en croyant que… Je pense que toute ma carrière est une publicité pour être l’hôte de Jeopardy.”