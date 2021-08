Il n’est pas surprenant que LeVar Burton soit devenu le favori des fans pour le Jeopardy ! travail avant même d’être nommé hôte invité. Entre son travail sur Star Trek: The Next Generation et Reading Rainbow, il s’est imposé comme une figure de la culture pop avec beaucoup de connaissances. Star Trek a évidemment un fandom dévoué, et son temps en tant qu’hôte de Reading Rainbow a duré 23 ans de 1983 à 2006, ce qui signifie qu’il est également une figure de l’enfance de beaucoup de gens.