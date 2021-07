LeVar Burton explique sa volonté publique d’héberger “Jeopardy!”

Levar Burton est ravi d’accueillir quelques épisodes de Jeopardy !, ajoutant que le poste est “une progression naturelle” dans sa carrière prolifique. L’hôte explique lors de sa visite au Tamron Hall Show que l’expérience a été comme un rêve à long terme devenu réalité. “Je pense qu’avoir le travail d’héberger Jeopardy!, pour moi, cela ressemble à une progression naturelle”, explique-t-il à Tamron Hall. “Cela englobe presque tout ce que j’ai fait au cours des 45 dernières années de ma carrière. Cela me semble juste bien convenir.”

“C’est pourquoi j’ai été si public à ce sujet”, a-t-il poursuivi. “Cela aurait pu se retourner contre moi, mais j’avais l’impression que si je ne faisais pas tout ce que je pouvais pour défendre le poste, je ne me le pardonnerais jamais. Alors, j’ai pris un risque et j’ai été très, très publique sur le fait de vouloir le poste.” Burton est devenu une partie de la célèbre liste d’hôtes invités après que ses fans ont lancé une campagne pour le voir dans l’émission. Plus de 250 000 fans ont signé une pétition Change.org demandant que Jeopardy! les dirigeants donnent une chance à l’hôte de Reading Rainbow.

MERCI… à tous pour votre soutien passionné ! Je suis ravie, excitée et impatiente d’héberger Jeopardy !, et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de votre confiance en moi. VOUS AVEZ FAIT LA DIFFÉRENCE ! Allez-y et croyez-moi sur parole, cette fois. https://t.co/C7mZWMok2X – LeVar Burton (@levarburton) 21 avril 2021

“Entre l’hébergement de 21 saisons de Reading Rainbow éducatif, le rôle de l’ingénieur ingénieux Geordi La Forge dans Star Trek: The Next Generation et le rôle de Kunta Kinte dans la mini-série toujours importante Roots, LeVar Burton a inspiré et façonné l’esprit de plusieurs générations de nerds épris de trivia”, lit-on dans la pétition Change.org. “Cette pétition a pour but de montrer à Sony Pictures Entertainment Inc. et aux producteurs Mike Richards et Harry Friedman à quel point le public aime Burton, et à quel point nous aimerions tous le voir comme le prochain hôte de Jeopardy!”

“Même si rien ne vient de cela, je ne peux pas dire à quel point j’apprécie tout ce que vous aimez et soutenez!” Burton a déclaré en réponse à la campagne sur les réseaux sociaux. L’émission a annoncé que Burton apparaîtrait aux côtés d’une liste d’autres invités pour clôturer la 37e saison de la série en avril. Il a rejoint les personnalités de la télévision Robin Roberts, George Stephanopoulos, David Faber et Joe Buck. “MERCI… à tous pour votre soutien passionné ! Je suis ravi, excité et impatient d’héberger Jeopardy !, et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de votre confiance en moi. VOUS AVEZ FAIT UNE DIFFÉRENCE ! Allez-y et croyez-moi sur parole, cette fois”, a tweeté Burton après l’annonce.