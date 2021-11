LeVar Burton n’a peut-être pas décroché le rôle de Jeopardy permanent ! hôte, mais cela ne signifie pas qu’il s’éloigne complètement des jeux télévisés. La star de Reading Rainbow s’associe à Entertainment One pour animer un jeu télévisé basé sur le jeu Trivial Pursuit bien-aimé de Hasbro. Aucun réseau n’est associé au jeu télévisé pour le moment. Le jeu télévisé sera le dernier à être confirmé en développement basé sur les jeux de Hasbro, la société travaillant également sur Magic: The Gathering et Dungeons & Dragons, entre autres.

En plus de l’hébergement, Burton produira également la série sous la direction de sa société de production LeVar Burton Entertainment, selon The Hollywood Reporter. Il est accompagné de Hasbro, qui détient les droits du jeu de société emblématique, ainsi que de Tara Long, présidente de la télévision mondiale non scénarisée chez eOne, Geno McDermott et Sangita Patel de LBE. Burton a déclaré à propos de son nouveau contrat : « Trivial Pursuit est l’une des marques les plus connues dans l’univers du jeu. Je suis ravi de m’être associé à Hasbro et eOne pour commercialiser ce jeu bien-aimé en tant qu’émission premium pour la télévision.

« LeVar Burton est un membre emblématique de la culture pop américaine depuis des décennies, de Roots à Reading Rainbow en passant par Star Trek et au-delà », a ajouté Long. « Son amour pour la curiosité intellectuelle associé à sa capacité à se connecter avec le public du monde entier font de lui le partenaire idéal pour apporter le jeu-questionnaire bien-aimé de Hasbro aux foyers d’une manière nouvelle et excitante. »

Le nouveau rôle de Burton arrive quelques mois seulement après son entrée dans le Jeopardy ! sur scène en tant que l’un des nombreux animateurs invités à l’émission après la mort d’Alex Trebek. Bien que Burton ait été considéré comme un précurseur dans la recherche du remplaçant permanent de Trebek et ait recueilli beaucoup de soutien des fans, le rôle est finalement allé à Jeopardy ! producteur exécutif Mike Richards, qui a ensuite été licencié au milieu de la controverse. Mayim Bialik et Ken Jennings sont maintenant prêts à accueillir.

Lors d’une apparition dans The Daily Show avec Trevor Noah en septembre, Burton a admis qu’il « avait découvert que ce n’était pas la chose que je voulais après tout ». À l’époque, il a déclaré que « les opportunités qui se sont présentées à moi parce que je n’ai pas obtenu ce poste, je n’aurais pas pu l’imaginer ».

Burton est surtout connu pour avoir joué le lieutenant-commandant Geordi La Forge dans Star Trek: The Next Generation et quatre films Star Trek. Son rôle décisif est venu en tant que jeune Kunda Kinte dans Roots, un rôle qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards. Il est également apprécié de plusieurs générations en tant qu’hôte de Reading Rainbow de PBS, une série développée pour encourager les jeunes enfants à lire.