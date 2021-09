Levar Burton ne veut pas être l’hôte de Jeopardy après tout

Photo : Ian Tuttle (.)

La mission d’Internet pour aider LeVar Burton à devenir l’hôte du jeu télévisé de longue date Jeopardy! a pris fin maintenant que Burton lui-même n’est plus intéressé par le concert. Cela ajoute un autre chapitre à l’étrange saga de cet été de “Who Will Host Jeopardy!”

Dans une interview avec Trevor Noah de The Daily Show, l’ancien animateur de Reading Rainbow et acteur de Star Trek a expliqué pourquoi il n’était plus intéressé à animer l’émission.

“Ce qui est fou, c’est que lorsque vous jetez votre dévolu sur quelque chose… ils disent de faire attention à ce que vous souhaitez, car ce que j’ai découvert, c’est que ce n’était pas la chose que je voulais après tout”, a expliqué Burton sur The Daily Show. Épisode du 16 septembre. « Ce que je voulais, c’était participer à la compétition. Je veux dire, je voulais le travail, n’est-ce pas, mais ensuite, quand je ne l’ai pas eu, c’était du genre ‘Eh bien, d’accord, quelle est la prochaine étape ?’ »

En avril 2021, Burton lui-même a fait savoir publiquement via Twitter qu’il voulait le rôle. L’hôte précédent, la personnalité bien-aimée Alex Trebek, est décédé le 8 novembre 2020 après une longue bataille contre le cancer du pancréas. Cela a incité Sony à aligner une série d’hôtes invités tout en envisageant l’avenir du jeu télévisé.

De nombreux internautes ont fait de gros efforts pour que Burton obtienne le rôle, et il a finalement été invité à animer l’émission du 26 au 30 juillet.

Parmi les autres hôtes intérimaires figuraient Aaron Rodgers, étonnamment solide, et le docteur Oz, complètement horrible et idiot. Cependant, il a été révélé le 11 août que le nouvel hôte de l’émission serait en fait le producteur exécutif Mike Richards. Beaucoup ont suggéré qu’il s’était essentiellement choisi pour animer l’émission. D’autres l’ont juste trouvé ennuyeux et un mauvais choix. Rien de tout cela n’avait vraiment d’importance car une semaine seulement après être devenu le nouvel animateur, Richards était absent à la suite de la révélation de commentaires sexistes, racistes et antisémites qu’il avait faits sur un ancien podcast qu’il avait produit. Finalement, il a été complètement lâché par Sony à la fin du mois dernier et n’est plus l’EP sur Wheel of Fortune ou Jeopardy !

Après tout cela, et quelques autres bêtises avec Mayim Bialik – un autre mauvais hôte engagé par Sony – beaucoup voulaient juste que Burton reçoive le concert qui lui convenait parfaitement. Cependant, LeVar Burton n’est plus intéressé à accueillir l’émission.

« Les opportunités qui se sont présentées à moi parce que je n’ai pas obtenu ce poste, je n’aurais pas pu l’imaginer », a déclaré Burton. « Si vous m’aviez donné un stylo et du papier et que vous m’aviez dit : « Eh bien, à quoi voulez-vous que cela ressemble vraiment ? » Si cela n’incluait pas “Jeopardy !”, je n’aurais pas été aussi généreux envers moi-même. »

Burton a dit que l’une de ces nouvelles opportunités pourrait être un tout nouveau jeu télévisé conçu pour lui, racontant au Daily Show que lui et ses partenaires essayaient de « deviner quel serait le bon jeu télévisé pour LeVar Burton ».

Pendant ce temps, Sony a annoncé que Mayim Bialik et Ken Jennings accueilleront les épisodes restants de “Jeopardy!” pour le reste de l’année, bien que Variety rapporte que la recherche d’un nouvel hôte permanent est toujours en cours. Peut-être que Sony choisira enfin quelqu’un qui ne craint pas !? On peut espérer. Je veux dire, à quel point cela peut-il être difficile? Vraiment. Sérieusement.