LeVar Burton organisera un jeu télévisé après tout

Levar BurtonLa poursuite de devenir animatrice de jeux télévisés n’est plus en danger !

Burton passe de la lecture de l’arc-en-ciel à la distribution de pièces de jeu arc-en-ciel alors qu’il se prépare à animer la nouvelle émission télévisée Trivial Pursuit. Burton sera le producteur exécutif de la série, coproduite par Hasbro et Entertainment One, mais aucun réseau n’est encore défini. Peut-être que tous les réseaux pourraient avoir une bataille de trivia pour voir qui devrait l’obtenir ? Juste une pensée.

Et Burton semble être tout aussi excité que le reste d’entre nous. « Trivial Pursuit est l’une des marques les plus connues de l’univers du jeu vidéo », a déclaré l’acteur lauréat d’un Emmy Award au Hollywood Reporter dans un communiqué. « Je suis ravi de m’être associé à Hasbro et eOne pour commercialiser ce jeu bien-aimé en tant qu’émission premium pour la télévision. »

Il a ajouté plus tard dans une déclaration à E! News, « Lorsque Trivial Pursuit m’a demandé si je serais intéressé à développer une émission que j’animerais, j’ai tout de suite su que c’était exactement ce que je voulais faire dans l’espace non scénarisé. »