LeVar Burton ne regarde pas seulement vers l’avenir maintenant qu’il a décroché un poste d’hôte très convoité sur Jeopardy ! L’alun de Reading Rainbow donne également à ses fans un bref aperçu de ce passé. Dans son dernier épisode du podcast LeVar Burton Reads, Burton a partagé un souvenir familial émotionnel après avoir terminé sa lecture de La guerre du mur.

“Quand j’étais enfant, comme 8,9,10, parfois nous prenions le train de Sacramento à Kansas City où vivaient mes grands-parents. Maintenant, ma grand-mère était la plus gentille, la plus compatissante, la plus aimante… Je veux dire, je peux voir ma grand-mère dans sa robe à fleurs imprimée, ses bas avec ses sortes de chaussures noires à talons. Ses bas descendaient jusqu’en dessous du mollet », a-t-il dit en se rappelant les tenues typiques de sa grand-mère. “Son tablier, son tablier était toujours en place parce qu’elle était toujours dans la cuisine. Et ce sont des choses que je n’oublierai jamais à propos de ces voyages et j’adorais ma grand-mère. Je ne pense pas avoir jamais lu une histoire qui me rappelle de cette période de ma vie ou des gens. Je veux dire, les voix des gens dans cette histoire.. Je connais ces gens. Je sais d’où ils viennent. Je sais quels sont leurs espoirs. Je connais ces gens. “

L’histoire de cette semaine sur le podcast #LeVarBurtonReads m’a semblé très personnelle, et j’ai pu parler de quelques souvenirs de famille chéris. C’est du grand écrivain et activiste #ToniCadeBambara. Écoutez « La guerre du mur » et dites-moi ce que vous en pensez ? https://t.co/g0AB9HZ8Dk – LeVar Burton (@levarburton) 27 juillet 2021

L’expérience récente survient au milieu du séjour d’hébergement de Burton sur Jeopardy! et les fans semblent être très attachés à la performance de Burton. Beaucoup ont félicité l’animateur sur les réseaux sociaux pour avoir fait un si bon travail, mais il n’est pas surprenant que ses fans soient satisfaits du nouveau concert de Burton. Les partisans de Burton ont lancé une campagne exhortant les producteurs du jeu télévisé à le considérer pour un rôle temporaire. Même avec tout le soutien que Burton a reçu, la star admet qu’il était toujours nerveux à l’idée d’accepter un tel travail. “C’était un vrai défi”, a-t-il déclaré à AP News. “La pression, la tendance naturelle était de vouloir être à la hauteur de l’exemple d’Alex, son héritage. Je suis revenu dans les coulisses après avoir enregistré le premier épisode et j’ai dit à [my wife] Stéphanie, ‘Eh bien, comment j’ai fait ?’ », a poursuivi Burton, se souvenant de la réaction de sa femme : « Elle a dit ‘Ehhh’.