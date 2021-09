L’évasion artistique : la revue Kotaku

Image : Kotaku Australie / Beethoven & Dinosaur

Comment apprendre à vivre avec l’ombre de quelque chose de plus grand que soi ?

La réponse – dans The Artful Escape and life – n’est pas du tout. Le spectre de l’attente est un défi commun : répondre aux attentes de parents autoritaires, répondre aux exigences des investisseurs, répondre aux rêves irréalistes des fans ou simplement vivre l’image de vos proches.

Nous faisons tous face à ce fardeau; beaucoup vivent avec pour le reste de leur vie. C’est le thème central de The Artful Escape, le premier jeu du studio australien Beethoven & Dinosaur. Il met en vedette Francis Vendetti, le personnage principal adolescent qui faisait autrefois partie du titre, du moins lorsque le jeu faisait le tour de la PAX il y a cinq ans.

À l’époque, le jeu était présenté comme l’histoire d’un rockeur adolescent en route vers son premier concert, après avoir effectué un court voyage interdimensionnel dans l’espace et le temps. L’évasion artistique est fondamentalement toujours cela, mais le crochet d’ouverture concerne davantage Francis vivant dans l’ombre de son oncle superstar, un artiste folklorique unique en son genre. Son travail est si fondamental non seulement pour la petite ville dans laquelle Francis vit, mais aussi pour la famille de Francis. Ils s’accrochent tellement à l’image folk que Francis, et son penchant pour le glam rock, se sent piégé.

Le talent de François pour le déchiquetage est, comme chaque être humain et non-humain le lui rappelle à des degrés divers, son sauveur. Cela se fait généralement en maintenant le bouton X enfoncé, un mouvement qui résonne et revitalise souvent le paysage d’arrière-plan. Il y a des segments légèrement plus compliqués tout au long où le spectacle visuel est caché derrière un mini-jeu de style Simon Says, soit pour ouvrir certaines portes, soit pour apaiser les caprices de créatures comme le Glamourgonn. Mais Artful Escape troque la conception mécanique contre des scènes holographiques, des monstres qui parlent à travers le jazz et une pure surcharge sensorielle.

Les énigmes ne sont jamais destinées à déranger Francis, ou vous. Cela fait également partie du message, car Francis avoue regretter Lightman – le soliste en partie responsable de son voyage cosmique dessiné à la main – d’avoir traversé le cosmos si facilement.

« J’ai l’impression de ne pas faire assez d’efforts », se vautre Francis.

Lightman, et The Artful Escape en tant que spectacle visuel et auditif, se moque de l’idée. Tout comme la vraie préférence de Francis pour l’expression de soi, The Artful Escape ne se soucie pas de la mécanique, des matrices concurrentes ou de ce que les choses sont ou devraient être. C’est fondamentalement une métaphore de cinq heures sur l’authenticité, conviviale pour les champignons, mais c’est aussi le point culminant d’un rêve d’adolescent griffonné dans un livre de mathématiques il y a des décennies.

The Artful Escape regorge de proclamations sur le grand art, le contexte et l’authenticité, bien qu’elles ne soient pas particulièrement profondes. Mais le sérieux de tout cela, qui ne vire jamais au ringard ou au recul, aide Beethoven & Dinosaur à réussir l’atterrissage. Les messages sont digestes en partie parce qu’ils ne sont pas trop complexes, mais aussi parce que The Artful Escape sait quand mettre en valeur son environnement glam rock et quand plonger dans la vie que Francis veut désespérément échapper.

L’écriture est subtile, jamais moralisatrice. Et tandis que certains des personnages jouissent d’un épanouissement linguistique mieux apprécié sous l’influence ou au milieu d’un amphithéâtre universitaire, tout est facilement racontable. The Artful Escape n’a jamais été présenté comme une aventure de passage à l’âge adulte utile pour les préadolescents, mais à une époque où les adolescents et les jeunes adultes souffrent de dépression, d’isolement, d’anxiété, d’aliénation et de cyberintimidation en raison du besoin de projeter constamment une image, une marque , et l’estime de soi, l’expérience de carte postale de Beethoven & Dinosaur s’adapte à l’époque.

Cela aide que le volume de musique dans le jeu – produit par Johnny Galvatron et le même esprit derrière Addicted To Bass, Josh Abrahams – ajoute à l’évasion. C’est aussi en partie pourquoi cela a pris si longtemps, car beaucoup de musique a été enregistrée pour le jeu. Mais The Artful Escape manque une astuce ici en ce sens que vous n’avez pas plus de liberté pour déchiqueter vos désirs. Les séquences de puzzle légères de Simon Says vous permettent de frapper les notes avec n’importe quelle fréquence, mais elles sont toutes terminées en 60 secondes, pas assez longtemps pour profiter de la procédure.

Il est également difficile d’apprécier une partie de la bande-son du jeu en raison de la plate-forme parfois. Certains segments nécessitent un double saut et un déchiquetage, gardant Francis dans les airs un peu plus longtemps. Le déchiquetage donne vie à certains niveaux, animant les plantes, les créatures et les humains en arrière-plan pour créer un spectacle merveilleux. Malheureusement, il a toujours la priorité sur la musique ambiante, même si ces chansons ambiantes sont bien mieux adaptées au détail des niveaux fabriqués à la main.

Mais ce ne sont que des plaintes mineures sur ce qui est, dans l’ensemble, un spectacle merveilleux. C’est un délice graphique et sonore permanent, même lorsque sa fidélité est entravée par le caractère carré de services comme Steam Link. Les performances en voix off de Michael Johnston, Caroline Kinley et Carl Weathers, soutenues par Lena Headey, Mark Strong et Jason Schwartzman, sont tout aussi énergiques que les environnements. C’est le genre de paysage onirique théorisé du glam rock qui, en réalité, ne pourrait prendre vie que grâce aux jeux vidéo.

The Artful Escape a commencé comme un fantasme de ce à quoi un adolescent Johnny Galvatron pensait que la vie de rockstar pourrait ressembler. Au lieu de cela, il sert de rappel psychédélique. Francis a besoin de l’aide de tortues volantes et de troncs cérébraux transdimensionnels, mais il finit par se libérer de son oncle à la Bob Dylan grâce à son propre personnage intergalactique. Et bien que nous ne puissions pas tous entrer dans le cosmos pour échapper à nos problèmes, d’une manière ou d’une autre, nous devons tous être nous-mêmes un jour, sans ombre.