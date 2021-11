L’évasion d’Antonio Angles en 1993 est analysée en profondeur dans un nouveau rapport d’expertise

11/12/2021 à 08:01 CET

.

L’une des accusations populaires dans l’affaire du triple crime d’Alcàsser a présenté au juge d’instruction un rapport détaillé où il est retracé en détail comment s’est passé le vol d’Antonio Angles dans les premiers mois de 1993, de Valence au cargo où la piste s’est perdue.

Le rapport de plus de 50 pages présenté par l’Association Laxshmi pour la Lutte contre la criminalité et prévention, comme les sources de l’affaire l’ont informé ., il intègre une chronologie avec les points où il existe des preuves, soit par des preuves, soit par des témoignages, de la présence d’Angles dans sa fuite.

Il intègre également une infographie du corral d’Alborache, une de ses premières cachettes, où des restes génétiques ont été trouvés, en particulier son sperme.

Au total, divers spécialistes intégrés dans le Projet Prométhée (pour l’examen des crimes et disparitions non élucidés) ils analysent une quinzaine de scénarios à travers des photographies de l’époque, combinées à d’autres modernes, des vidéos et des prises de vues aériennes et des infographies.

Dans chaque scénario, les auteurs de cette étude (A. Vanacloig, A. Costea, F. Costea, B. Conde et P. Teruel, dirigée par le criminologue Félix Ríos) rendent compte des preuves trouvées, de possibilité de nouvelles preuves médico-légales et de témoins, tout en établissant une relation spatio-temporelle avec d’autres paramètres.

Ainsi, il est conclu qu’il existe des preuves médico-légales qui montrent « sans aucun doute » qu’Angles était vivant entre le 30 janvier et le 7 février car il existe des preuves qu’il a passé la nuit dans le corral susmentionné à Alborache et dans un chalet à Benaguasil entre les deux dates.

De plus, en prenant comme référence des témoignages et des indications non médico-légales, la possibilité qu’Angles soit resté en vie au moins jusqu’au 24 mars à 18h00, date à laquelle il a perdu la trace du navire britannique susmentionné.

Pour réaliser ce rapport, « chacun des scénarios » a été visité et des témoins de l’époque ont été interrogés, prenant comme référence le livre des journalistes Genar Martí et Jorge Saucedo « El Fugitivo », et souligne, comme dans le texte susmentionné, la possibilité qu’un membre de l’équipage du « City of Plymouth » ait facilité le vol d’Antonio Angles .

Le Tribunal d’Instruction numéro 6 d’Alzira, qui dirige l’enquête sur le triple délit d’Alcàsser, a transféré cette semaine à la Police Nationale divers recommandations visant à approfondir à la recherche du fugitif, en fuite depuis 1993.

Récemment, la Police nationale a demandé – et obtenu – l’autorisation du juge d’instruction pour utilisation du profil Angles de manière publique, puisqu’il est prévu de mener une campagne d’information au niveau européen et de solliciter la collaboration citoyenne pour sa recherche.

Enlèvement et meurtre en novembre 1992 de Miriam, Toñi et Desirée, les trois habitants d’Alcàsser (Valence) âgés de 14 à 15 ans, violés et torturés à mort par le fugitif Antonio Angles et son compagnon Miguel Ricart – libérés depuis 2013, vingt et un ans après être entré en prison après avoir été condamnés à l’Audiencia de Valence à 170 ans de prison-, a tenu l’Espagne en haleine pendant plus de deux mois, jusqu’à ce que leurs cadavres apparaissent.

Les autopsies Ils ont confirmé que Miriam, Toñi et Desirée avaient été torturées et violées avant d’être abattues.

Des recherches ultérieures ont suivi le indice sur les allées et venues possibles d’Angles, s’il est encore en vie, ou la confirmation de sa mort, qui a pu survenir lorsqu’il a été jeté à la mer depuis le navire susmentionné à destination de Dublin.