L’évasion Red Bull de Daniel Ricciardo vers Renault est une “ erreur ”

Martin Brundle, ancien pilote de F1 devenu expert, comprend pourquoi Daniel Ricciardo a rejoint Renault en 2019, mais estime que c’était une «erreur».

La campagne 2018 a laissé Ricciardo un personnage frustré chez Red Bull à plusieurs reprises, qu’il s’agisse de problèmes de fiabilité ou de rapprochement avec son coéquipier Max Verstappen, le plus important étant leur crash à Bakou qui les a tous deux sortis du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2018. .

Mais peu s’attendaient à ce que l’Australien signe pour Renault, une décision qui, selon Brundle, semblait être une «erreur» dès le début.

Cela dit, puisque Ricciardo estimait que Red Bull mettait de plus en plus son soutien derrière Verstappen, Brundle peut comprendre pourquoi il voulait s’échapper le plus tôt possible et a choisi l’option Renault.

“Il aurait probablement dû rester chez Red Bull, mais il a senti que tout l’amour était dans la direction de Max et je peux le comprendre complètement”, a déclaré Brundle lors du podcast In The Fast Lane.

«Renault était une erreur, que nous soupçonnions tous à l’époque. Mais je pense que c’était lui qui avait besoin de quitter Red Bull autant que n’importe quoi.

Découvrez les dernières marchandises Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de Formule 1

Ricciardo a ensuite fait un autre geste surprise en annonçant qu’il rejoindrait McLaren pour 2021, considérant la tenue de Woking comme sa meilleure opportunité au Championnat du monde.

Et si cette fois-ci, Ricciardo fait preuve de patience, avec McLaren, alors Brundle pense que le joueur de 31 ans peut atteindre cet objectif.

«Cela pourrait être sa dernière chance à un championnat du monde», a expliqué Brundle.

«Je suis rentré à la maison avec Daniel de Bahreïn, j’ai eu une bonne conversation avec lui. C’est un garçon comme je me souviens de lui dans les premiers jours, très facile à approcher, très facile à parler. Je suis un grand fan de lui, de la façon dont il conduit, de la façon dont il fait le travail.

«McLaren a signé une nouvelle soufflerie, ils utilisent actuellement celui de Toyota à Cologne et avec Covid, ils n’ont pas été en mesure d’utiliser autant non plus.

«Je pense donc qu’il devra être patient là-bas. Les fruits de cette nouvelle soufflerie ne se concrétiseront pas avant deux ou trois ans, et je pense qu’il a compris cela avec eux.

«Je pense qu’à moins qu’il puisse d’une manière ou d’une autre monter dans une Mercedes, où irait-il d’autre?

“Oui, je crois que s’il a la patience, ils ont la patience, que s’il reste avec McLaren, ils peuvent le ramener à l’avant du terrain.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!