L’évasion XRP est imminente ! Les traders peuvent-ils s’attendre à ce que le prix XRP atteigne l’ATH dans cette course haussière ?

Bitcoin a atteint de nouveaux sommets historiques avec le premier ETF à terme au monde, Proshares Bitcoin ETF, enregistrant plus d’un milliard de dollars de volume de transactions. Alors que le prix d’Ethereum est toujours inférieur à 4 000 $, les principaux altcoins se remettent des pertes récentes.

Contrairement à Bitcoin et Ethereum, le prix Ripple connaît moins de volatilité et se consolide en dessous de 1,20 $. Au moment d’écrire ces lignes, le prix du XRP se négocie à 1,11 $ avec une hausse de 1,87 %.

Le prix XRP brisera-t-il les niveaux de résistance cruciaux?

Actuellement, le prix XRP est bloqué dans une fourchette de niveaux de résistance de 1,12 $ et 1,15 $. Cependant, il semble que l’altcoin pourrait se consolider à ce niveau. L’objectif à court terme se situe à 1,1550 $. Cependant, si le prix XRP ne se maintient pas au-dessus de ce niveau, le prix pourrait plonger en dessous de la limite inférieure du canal horizontal de 1,0615.

Pendant longtemps, le prix du XRP est resté en dessous des niveaux de résistance de 1,12 $ et 1,15 $. La principale résistance est proche de 1,20 $. De plus, une clôture au-dessus de 1,20 $ pourrait ouvrir la voie à des gains importants. D’un autre côté, le prix pourrait baisser jusqu’à une zone de support de 1,05 $. Dans la tendance baissière prolongée, le prix peut tester le support principal à 1,00 $.

L’indicateur de l’indice de force relative augmente régulièrement pour atteindre 60 niveaux. L’indicateur MACD est dans la zone haussière avec la ligne de signal pointant vers le nord.

Lisez aussi: Le prix XRP envisage une hausse de 55%! Altcoin atteindra 1,35 $ à court terme

Un analyste s’attend à ce que le prix XRP atteigne l’ATH

Si ces deux structures se ressemblent, c’est qu’elles le sont. Des images presque en miroir, sauf que la consolidation actuelle est une structure de consolidation plus grande et plus longue. 1. La consolidation précède l’expansion

2. Plus la consolidation est importante, plus l’expansion qui suit $ XRP pic.twitter.com/XvaWXxqNjp – CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) 19 octobre 2021

Un analyste de crypto et un commerçant étroitement suivi avec le compte Twitter CredibleCrypto dit que XRP se prépare à déclencher un mouvement fort vers son plus haut niveau historique. L’analyste pseudonyme dit à ses 249 600 abonnés sur Twitter que le prix XRP semble refléter l’évolution des prix du début de cette année lorsqu’il est passé d’environ 0,30 $ en mars à son plus haut de 2021 de 1,96 $ en avril.

Le passage à 10 $ et plus ne se produira pas à partir de cette prochaine étape d’expansion. Cette prochaine étape devrait nous amener à nous rapprocher/peut-être un peu après le nouvel ATH. Il y aura d’autres périodes de consolidation/expansion qui suivront. – CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) 19 octobre 2021

L’analyste ajoute qu’il s’attend à ce que le XRP dépasse 10 $ ce cycle, marquant un potentiel de hausse d’au moins 800% par rapport à sa valeur actuelle de 1,09 $.

« Le passage à 10 $ et plus ne se produira pas à partir de cette prochaine étape d’expansion. Cette prochaine étape devrait nous amener près/peut-être un peu au-delà du nouvel ATH (plus haut historique). Il y aura plus de périodes de consolidation/expansion qui suivront.

Lisez aussi : Le prix XRP pourrait augmenter de 5 fois pour atteindre plus de 5 $ ! Mais quand?

Lien source

Vues de la publication : 2