Lévate por seul 209€ sur Apple Watch

Si llevas tiempo dándole vueltas para comprar un reloj inteligente y quieres que esté forme un conjunto perfecto con todos los dispositivos que tienes de Apple, ahora hay una oferta que casi es unida en MadiaMarket. Con ella podrás hacerte con un Apple Watch a un precio que jamás te habrías esperado.

Debido a que ahora mismo está activa la promoción Apple Days en la mencionada tienda online, puedes conseguir uno de estos relojes inteligentes de color negro pagando únicamente 209 euros. Una cifra bastante impresionante y que supone un buen descuento en cuenta de que hablamos de un dispositivo de Apple. Teniendo presente que estamos ante una excelente oportunidad ya que no tendrás que pagar tampoco gastos de envío, te dejamos el enlace para que no pierdas la ocasión aprovechar una promoción que probablement no volverás a ver en mucho tiempo:

Lo que ofrece este Apple Watch

Teniendo en cuenta que el modelo en promoción es el Apple Watch Series 3, vas a conseguir una excelente compatibilidad con prácticamente cualquier teléfono de la compañía de Cupertino gracias al uso de un sistema operativo watchOS que está pensado por y para trabainada de conmalos iPhone. Aparte, también es important comentar que te las virtudes que encontrarás en este reloj inteligente está la de una conectividad realmente amplia ya que entre otras posibilidades dispone de Bluetooth, Wifi e, incluso, NFC.

A este dispositivo, que cuenta con un almacenamiento interno de 8 GB y por lo tanto puedes instalar una gran cantidad de aplicaciones en su interior (e incluso almacenar música si así lo deseas), no le falta una pantalla que es clave que la excelente calidad ofrece. Este composant de 1,3 pulgada utiliser un panneau OLED oui tipo Rétine, lo que le confiere una excelente calidad de imagen sin faltarle una respuesta fantástica a cualquier pulsación que se realiza. Por cierto, que también podrás gestionar muchos parámetros utilizando únicamente la voz ya que éste es un dispositivo compatible con Siri.

Montre connectée Algunos detalles más de este

Entre las cosas que es important mencionar es que este es un dispositivo que está perfectamente para ser un buen compañero a la hora de conocer la actividad física que realizas en el día a día. Esto se logra gracias a un capteur optique de gran precisión ubicado en su parte inférieur y, también, al integrar un GPS que permis que utilices est complet Apple Watch cómo siguió puedo m independiente se tratase. Por lo tanto, es capaz de detectar prácticamente cualquier deporte que practiques como por ejemplo montar en bici o correr. Y la seguridad es total, ya que este es un modelo que cuenta con protection frontale al agua.

Teniendo Encuentra todo lo que hemos comentado y, además, que en el interior de este reloj inteligente encontrarás un processeur S3 de dos núcleos, lo que te asegura un muy buen funcionamiento a la hora de ejecutar cualquier app, la oferta que hemos indicado antes en MediaMarkt es de la que no debes dejar pasar ya que posiblemente ni en el Black Friday verás un descuento tan interesante por un Apple Watch .